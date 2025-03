Rio Grande do Sul No Ministério da Saúde, Famurs pleiteia investimentos em saúde aos municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

A agenda colocou em pauta demandas da área da saúde nos municípios gaúchos Foto: Guilherme Pedrotti

Em Brasília, o presidente da Famurs Marcelo Arruda, reuniu-se na terça-feira (11) com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, e o diretor técnico do Ministério da Saúde, Tom Falcão.

A agenda colocou em pauta demandas da área da saúde nos municípios gaúchos, como projetos no INVEST SUS, ampliação dos atendimentos da alta complexidade em cirurgia neurológica, abertura de UTI pediátrica e recursos para custeio de hospitais municipais.

“Estamos aqui pleiteando pelas demandas dos municípios gaúchos. Novos investimentos, como os projetos no INVEST SUS e o aporte de recursos de custeio para os hospitais, são imprescindíveis para a ampliação de atendimentos. Por isso esses centros de saúde precisam do apoio do governo federal. Como federação que representa os municípios gaúchos, solicitamos a atenção do governo a esses temas, assim como a ampliação dos atendimentos da alta complexidade em cirurgia neurológica e a abertura de nova UTI pediátrica, para qualificar ainda mais os serviços oferecidos”, afirmou o presidente Marcelo Arruda.

