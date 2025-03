Agro Expodireto Cotrijal: irrigação pauta encontro dos gestores municipais do agro promovido pela Famurs

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

A edição deste ano trabalhou a temática “o aumento da produtividade é o caminho – irrigação é a solução”. Foto: Divulgação/Emater A edição deste ano trabalhou a temática “o aumento da produtividade é o caminho – irrigação é a solução”. (Foto: Divulgação/Emater) Foto: Divulgação/Emater

Prefeitos, secretários e servidores estiveram reunidos no 4º Fórum Estadual dos Gestores Municipais do Agro, evento promovido pela Famurs na quarta-feira (12), na Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque (RS). A edição deste ano trabalhou a temática “o aumento da produtividade é o caminho – irrigação é a solução”.

Durante abertura do encontro, o presidente da Famurs, Marcelo Arruda, afirmou que o Rio Grande do Sul está atrasado no quesito irrigação: são apenas 4% de área de sequeiro irrigada.

“Nós temos que avançar e chegar a 30% e para isso precisamos pegar o nosso agricultor, ir à cidade vizinha e mostrar exemplos de irrigação, mostrando o quanto vale a pena”, explicou. “Precisamos dar segurança para o município, para o agricultor, para todo mundo poder investir e avançar. Este é o momento”, reforçou.

Arruda ainda destacou a iniciativa do governo do Estado, através do Programa de Incentivo à Irrigação, que está com edital aberto, e paga diretamente para ao produtor uma subvenção de 20% do valor projeto, limitado a R$ 100 mil por beneficiário. “Nunca na história se teve um incentivo tão importante para poder ajudar os produtores no que tange a irrigação”, enfatizou.

Na oportunidade, o presidente da Emater/RS, Luciano Schwalm, destacou que o Estado precisa encontrar formas de melhorar a adesão por parte dos agricultores e isso passa por ações de conscientização e demonstração numérica dos benefícios que a irrigação traz. “Dados consolidados mostram que a cada cinco anos o RS perde uma safra; e este é um dos motivos para falar e trazer cada vez mais políticas públicas. É através da irrigação que também temos a oportunidade de aumentar a produção nas áreas que já estão em alto nível e potencializar nas mais diversas ações a diversificação de renda”, justificou.

Mostrando o impacto das frequentes estiagens que assolam o Rio Grande do Sul, a Emater/RS apresentou, na sequência do evento, um diagnóstico de perdas no agronegócio gaúcho. O painel foi ministrado pelo diretor-técnico Claudinei Baldissera, que trouxe dados e estatísticas de 2020 a 2025, a partir do levantamento feito nos municípios em relação à estiagem e questões que prejudicam o sistema de produção agrícola e animal.

Conforme Baldissera, os dados mais recentes, que estimam uma perda na atual safra, demostram que é preciso trabalhar na mitigação, na prevenção das adversidades climáticas e no avanço de utilização de sistemas irrigados, o que, para ele, é uma pauta que o RS já está debatendo com mais maturidade. “Tenho certeza que o aperfeiçoamento de políticas públicas, o engajamento dos municípios, das gestões municipais, o estabelecimento de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, a consolidação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, junto com as forças do Estado e da União, dão caminhos para que sistemas irrigados possam ser mais utilizados e ampliados no estado”, reforçou.

Outro ponto discutido durante o evento foram as propostas de legislação e ações necessárias para alavancar a irrigação no Estado, com a apresentação do trabalho da Assembleia Legislativa do Estado, realizadas através do projeto “Cada Gota Conta”. O painel foi apresentado pelo deputado estadual Adolfo Brito – que presidiu a ALRS no ano passado e se dedicou à questão da reservação d’água, irrigação e piscicultura.

