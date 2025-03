Porto Alegre Hemocentro abre neste sábado para comemorar aniversário de 42 anos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Doações podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, com ou sem agendamento. Foto: Alina Souza ACS/SES Doações podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, com ou sem agendamento. (Foto: Alina Souza ACS/SES) Foto: Alina Souza ACS/SES

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) completa 42 anos neste sábado (15) e em alusão à data, o local estará aberto para doações agendadas das 8h às 16h. O Hemorgs está situado na Avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon, em Porto Alegre.

As doações de sangue já agendadas são de grupos de Gravataí, Alvorada, Porto Alegre, Butiá, São Jerônimo, Feliz e Dois Irmãos, que já fecharam as 160 vagas disponíveis para atendimento no dia.

Como as doações são sempre necessárias, permanentemente podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, com ou sem agendamento. Para grupos interessados em fazer a doação, por meio de agendamento, o Hemocentro oferece transporte até o local.

No sábado, a programação inclui a realização do projeto Hemotour – conhecendo o ciclo do sangue, com visitas, das 9h às 15h, em grupos de 10 pessoas passando por todos os setores, desde o cadastro até a distribuição do sangue e hemocomponentes. Ao final, será feita uma homenagem aos funcionários e apresentação do coral Cores.

Hemocentro

Ao longo dos anos o Hemorgs tem ampliado o acesso à doação de sangue, estabelecendo pontos fixos de coleta em diversos municípios, como Parobé, Sapucaia do Sul, Esteio e Bom Princípio. Esses locais já funcionam como Rede Estadual de Apoio à Doção de Sangue (READs), mantendo os estoques em níveis adequados e assegurando que unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) tenham acesso a hemocomponentes fundamentais para o tratamento de diversas condições médicas, incluindo cirurgias, emergências, tratamentos oncológicos e doenças hematológicas. Para atender os serviços, são necessários 100 bolsas de sangue doadas diariamente, sendo extremamente necessário o apoio contínuo da sociedade para atingir a meta.

Para doar sangue e ajudar a manter estoques seguros para o atendimento da população gaúcha, os interessados podem comparecer ao Hemorgs de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. Para doações em grupos com agendamento prévio, o serviço disponibiliza transporte até o local.

Agendamentos podem ser realizados pelo site saude.rs.gov.br/agendamento-doacao-de-sangue ou pelo telefone (51) 3336-6755 ou WhatsApp (51) 9805-4260.

As doações também podem ser realizadas nas Unidades de Coleta e Transfusão localizadas no Hospital de Viamão, Hospital de Tramandaí, Hospital Nossa Senhora Aparecida (em Camaquã) e Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, bem como nos pontos da Rede estadual de apoio à doação de sangue: no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul (quintas-feiras), na UBS Integração, em Parobé (nas terças-feiras e um sábado por mês), no Hospital São Camilo, em Esteio (nas quartas-feiras) e no Hospital São Pedro Canísio, em Bom Princípio (nas sextas ou sábados).

O Hemocentro também conta com a Clínica de Hematologia que é referência no atendimento multidisciplinar ambulatorial a pacientes portadores de coagulopatias hereditárias no Estado.

A clínica coordena o cadastro de pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e a distribuição de fatores de coagulação sanguíneos liofilizados fornecidos pelo Ministério da Saúde tanto para pacientes quanto para os hemocentros regionais.

Os pacientes dispõem de uma equipe formada por médicos hematologistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, cirurgião-dentista, farmacêutica, assistente social e psicóloga. Em 2025 são cerca de 2,9 mil pacientes cadastrados distribuídos em todo o Estado. Os hemocentros regionais de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria também estão incluídos no programa de atendimento.

