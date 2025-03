Rio Grande do Sul Pai e filho morrem em acidente na ERS-446; irmão gêmeo fica gravemente ferido

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Conforme informações do CRBM, o acidente ocorreu quando o carro conduzido pela vítima invadiu a pista contrária.

Um homem de 37 anos e seu filho, de 6 anos, perderam a vida em um grave acidente ocorrido na ERS-446, em São Vendelino, na Serra Gaúcha, na noite de quarta-feira (12). O outro filho do homem, irmão gêmeo da criança que faleceu, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado a um hospital em Caxias do Sul.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente ocorreu quando o carro conduzido pela vítima invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. O motorista do caminhão saiu ileso.

Moradores de Parobé, cidade onde a família residia, relataram que, na manhã do mesmo dia, a casa do homem teria sido atingida por um incêndio. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

A mãe das crianças precisou ser hospitalizada em Caxias do Sul após passar mal ao receber a notícia da morte do filho.

2025-03-13