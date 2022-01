Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, 36.692 pessoas perderam a vida por causa do coronavírus. Entre as vítimas mais recentes, estão uma mulher de 22 anos e uma idosa de 100

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Foram registrados 50 novos óbitos nas últimas 24 horas no Estado. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado nessa terça-feira (24) acrescentou 50 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 36.692 casos fatais de covid desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou pandemia, em março de 2020. Os falecimentos mais recentes abrangem pessoas com idades entre 22 e 100 anos.

As perdas humanas mais recentes são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

— Alegrete, mulher, 78 anos

— Alegrete, mulher, 69 anos

— Bento Gonçalves, mulher, 90 anos

— Cachoeira do Sul, mulher, 22 anos

— Cacique Doble, mulher, 49 anos

— Camaquã, homem, 74 anos

— Camargo, mulher, 37 anos

— Canoas, mulher, 72 anos

— Canoas, mulher, 49 anos

— Canoas, homem, 65 anos

— Canoas, homem, 92 anos

— Canudos do Vale, homem, 77 anos

— Capão da Canoa, homem, 49 anos

— Capela de Santana, homem, 70 anos

— Carlos Barbosa, homem, 64 anos

— Encantado, mulher, 74 anos

— Frederico Westphalen, mulher, 65 anos

— Garibaldi, mulher, 87 anos

— Gravataí, homem, 75 anos

— Gravataí, homem, 76 anos

— Harmonia, mulher, 93 anos

— Ipê, mulher, 52 anos

— Júlio de Castilhos, mulher, 88 anos

— Lajeado, homem, 60 anos

— Maquiné, homem, 69 anos

— Marau, mulher, 72 anos

— Montenegro, homem, 89 anos

— Novo Hamburgo, homem, 70 anos

— Osório, homem, 63 anos

— Panambi, homem, 43 anos

— Porto Alegre, homem, 55 anos

— Porto Alegre, homem, 79 anos

— Porto Alegre, homem, 77 anos

— Porto Alegre, homem, 76 anos

— Porto Alegre, mulher, 33 anos

— Porto Alegre, mulher, 55 anos

— Porto Alegre, mulher, 86 anos

— Santa Cruz do Sul, mulher, 61 anos

— Santa Maria, homem, 92 anos

— Santo Antônio da Patrulha, homem, 65 anos

— São Gabriel, mulher, 95 anos

— São Gabriel, homem, 66 anos

— São Lourenço do Sul, mulher, 89 anos

— Sarandi, mulher, 100 anos

— Taquari, homem, 47 anos

— Terra de Areia, mulher, 73 anos

— Uruguaiana, homem, 44 anos

— Uruguaiana, homem, 72 anos

— Viamão, homem, 26 anos

— Viamão, homem, 81 anos

Casos

No que se refere ao número de diagnósticos positivos, só nessa segunda foram somados 19.635 novos casos. Na última semana, o Estado registrou mais de 100 mil novos episódios da doença causada pelo coronavírus. No total, são 1.724.425 casos já adicionados à estatística.

