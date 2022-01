Agro Estiagem no Rio Grande do Sul gera perdas econômicas de R$ 36,14 bilhões ao produtor, diz Fecoagro

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estimativa da Fecoagro/RS mostra que o impacto na soja é de R$ 29,51 bilhões e no milho é de R$ 6,62 bilhões. Foto: Divulgação Estimativa da Fecoagro/RS mostra que o impacto na soja é de R$ 29,51 bilhões e no milho é de R$ 6,62 bilhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As perdas financeiras que os produtores do Rio Grande do Sul deverão alcançar devido à estiagem que assola o Estado já chegam a R$ 36,14 bilhões. É o que informa o segundo levantamento realizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (Fecoagro/RS), considerando os números que foram divulgados até o momento.

O impacto na soja é de R$ 29,51 bilhões no Valor Bruto da Produção (VBP), enquanto que no milho este valor já é de R$ 6,62 bilhões. O estudo ainda considera que o efeito dominó na economia gaúcha, considerando que a matriz insumo-produto, para cada R$ 1,00 gerado da porteira para dentro, outros R$ 3,29 serão gerados nos demais setores que atuam fora da porteira devido a este ganho de safra, pode chegar a R$ 115,67 bilhões só considerando a quebra nas duas culturas.

A metodologia de cálculo utilizada pela Fecoagro/RS considerou a expectativa inicial de produção do IBGE e foi aplicado o percentual de perdas divulgado nesta semana pela Rede Técnica Cooperativa (RTC), que consultou 23 cooperativas parceiras da rede até o dia 22 de janeiro, considerando também o preço médio recebido pelo produtor em janeiro de 2022.

Segundo os dados da Rede Técnica Cooperativa (RTC), a quebra de safra de soja é de 48,7% sendo que em algumas regiões as perdas ultrapassam os 70%. Já no milho, as estimativas apontam para uma perda de 70% das lavouras segundo a Fecoagro/RS. No levantamento anterior, de 4 de janeiro, os números eram de 59,2% no milho e 24% na soja, com impacto financeiro de R$ 5,41 bilhões e R$ 14,36 bilhões respectivamente, totalizando R$ 19,77 bilhões. A produção inicial estimada pelo IBGE, contabilizada nos cálculos, era de 20,95 milhões de toneladas na soja e 6,09 milhões de toneladas no milho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro