Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, homem é indiciado por planejar ataques terroristas

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Foi apreendida uma grande quantidade de armas com ele, como facas, machadinhas e gás de pimenta. Foto: Divulgação/Polícia Federal Foi apreendida uma grande quantidade de armas com ele, como facas, machadinhas e gás de pimenta. (Foto: Divulgação/Polícia Federal) Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) indiciou um homem por planejamento e promoção do terrorismo no Rio Grande do Sul. Conforme o inquérito, ele fazia publicações nas redes sociais sobre grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico e pesquisou sobre realização de atentados e fabricação de explosivo.

Em outubro do ano passado ele foi preso e, com ele, foi apreendida uma grande quantidade de armas com ele, como facas, machadinhas, armas de airsoft, munições, porretes e gás de pimenta.

Nesta sexta, a Polícia Federal informou que enviou o relatório final do inquérito relacionado à Operação Mujahidin à Justiça Federal. A operação foi deflagrada em conjunto com a Brigada Militar (BM/RS) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Procurada, a PF explicou que ele está preso preventivamente desde 16 de outubro do ano passado, quando a operação foi deflagrada.

A investigação começou, segundo a PF, após seu perfil na rede social ser identificado, com publicações promovendo grupos e líderes ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. De acordo com o relatório, havia diversas “postagens claramente preconceituosas, incitando ódio religioso, com foco principal na comunidade judaica”.

O investigado não só promovia os grupos nas redes sociais como mantinha contato com extremistas no exterior e demonstrava interesse em se unir a grupos terroristas, concluiu a PF. Além disso, ele fez pesquisas sobre a realização de atentados, a fabricação de explosivos, e sobre roupas e equipamentos apropriados para a execução de atos terroristas.

Com o investigado, a polícia apreendeu diversas armas. Segundo a PF, havia “uma grande quantidade de facas, machadinhas, simulacros de armas de fogo, armas de pressão, armas de airsoft, soqueiras, bastões, porretes, colete balístico, munições, material incendiário e gás de pimenta”. Além das armas, os agentes encontraram bandeiras, camisetas, flâmulas, vídeos, livros e revistas vinculados a grupos terroristas, e materiais que promovem a supremacia da raça branca, o nazismo e incitam o extermínio do povo judeu. As informações são do portal de notícias O Globo.

