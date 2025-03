Mundo Voos brasileiros são afetados por incêndio no aeroporto de Londres

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Todos os voos foram cancelados, e o fechamento gerou caos na aviação aérea mundial. Foto: Agência Brasil Todos os voos foram cancelados, e o fechamento gerou caos na aviação aérea mundial. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos dois voos brasileiros com destino a Londres foram afetados pelo incêndio que atingiu uma estação de energia na região do aeroporto de Heathrow, na capital inglesa, nesta sexta-feira (21).

Os voos são da companhia aérea Latam. O voo LA8084, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Londres, precisou alternar seu voo e pousou em Madri, na Espanha, às 14h20 do horário local.

Os passageiros serão realocados em outro voo para a capital inglesa previsto para este sábado (22). O Voo LA8085, que sairia de Guarulhos para Londres nesta sexta, foi cancelado. Os passageiros deste voo serão realocados em outro voo previsto para sair de Guarulhos no domingo (23).

Além dos dois voos da Latam que sairiam do Brasil, um voo da British Airways que partiria de Londres com destino a Guarulhos e está atrasado por conta do incêndio. O site da companhia aérea informa que o voo BA0247 está “atrasado em uma noite”, mas sem detalhes de previsão de saída.

O Aeroporto de Guarulhos, em nota, informou que não identificou outros voos com destino a Londres cancelados até o momento, mas que “segue monitorando a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas, a fim de minimizar os transtornos aos passageiros”.

A orientação do aeroporto é que, para mais informações sobre os voos afetados, os passageiros devem entrar em contato diretamente com as companhias aéreas.

Já o Aeroporto RIOgaleão afirmou que, até o momento, não há impactos na programação de voos.

Entenda

O aeroporto internacional de Heathrow, o principal de Londres, o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, esteve totalmente fechado por conta de um incêndio em uma estação de energia.

Todos os voos foram cancelados, e o fechamento gerou caos na aviação aérea mundial. Isso porque o Heathrow é um dos principais “hubs” do mundo, como são chamados aeroportos com um alto número de conexões.

A administração do Heatrhow pediu para que as pessoas que têm voos agendados para esta sexta no aeroporto não se dirijam ao local e, em vez disso, entrem em contato com a companhia aérea.

O fechamento também fez com que outros voos pelo mundo também fossem cancelados, e rotas, alteradas. Ao longo da madrugada, voos dos Estados Unidos em direção à Europa tiveram de dar meia-volta no meio do trajeto e retornar ao ponto de partida.

O incêndio, que começou nesta madrugada (ainda noite de quinta-feira pelo horário de Brasília), deixou o Heathrow sem energia e afetou todas as operações do aeroporto.

“Para garantir a segurança de nossos passageiros e colegas, Heathrow estará fechado até as 23h59 do dia 21 de março”, disse um comunicado do aeroporto.

A British Airways, companhia britânica que é a principal operadora no Heatrhow, recomendou que seus clientes não se desloquem para o aeroporto até novo aviso. Já a Virgin Atlantic cancelou todos os seus voos que chegariam e decolariam de Heathrow até a próxima segunda (24).

O Heathrow é um dos aeroportos de duas pistas mais movimentados do mundo, com cerca de 1.300 decolagens e pousos combinados por dia.

A Polícia Metropolitana de Londres disse ter acionado a brigada antiterrorista por conta das circunstâncias do incêndio e do impacto gerado pelo fogo. Uma dessas circunstâncias foi o horário do incêndio, que ocorreu no meio da madrugada. Outra é o fato de o Corpo de Bombeiros não ter encontrado nenhuma hipótese aparente para que as chamas tenham sido detonadas. A polícia londrina afirmou também que câmeras da região estão sendo revisadas. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/voos-brasileiros-sao-afetados-por-incendio-no-aeroporto-de-londres/

Voos brasileiros são afetados por incêndio no aeroporto de Londres

2025-03-21