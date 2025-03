Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, prazo para pagamento antecipado do IPVA 2025 termina no dia 31

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Proprietários de veículo têm desconto ao quitar imposto até o fim do mês. Foto: EBC

Os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul têm até 31 de março para aproveitar os descontos no pagamento antecipado do IPVA 2025. Ao quitar o tributo até o último dia do mês, é possível obter uma redução de até 20,80% no valor devido, somando os descontos de antecipação (1%) com os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão (15% e 5%, respectivamente).

Após esse prazo, o pagamento do tributo deverá ser feito conforme o vencimento das placas, que ocorre até 30 de abril.

O pagamento pode ser realizado nos bancos credenciados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil – somente para correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. Além disso, é possível quitar o tributo via Pix, sendo necessária a geração de um QR Code atualizado.

Descontos

Os descontos para bons motoristas são para os proprietários de veículos que não cometeram infrações no trânsito pelo período mínimo de um ano. Para os condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas de informações do Estado no período entre 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2024 (três anos), a redução será de 15%. Quem não teve multa depois de 1º de novembro de 2022 (dois anos) recebe desconto de 10% e, após 1º de novembro de 2023 (um ano), tem direito a um benefício de 5%.

Por sua vez, o desconto do Bom Cidadão é uma modalidade do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Dividido também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no NFG e da solicitação de notas com CPF na hora da compra. O desconto máximo de 5% é para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 a 99 documentos fiscais devidamente registrados.

Vencimento por placas

Os motoristas que não optarem pelo pagamento antecipado ou pelo parcelamento devem seguir o calendário de vencimento conforme o final da placa do veículo. Em 2025, o pagamento poderá ser feito até 30 de abril, sem a necessidade de escalonamento por finais de placa, como ocorria em anos anteriores.

Parcelamento do IPVA

Os contribuintes que aderiram ao parcelamento em janeiro podem dividir o tributo em até seis vezes, com vencimentos mensais de janeiro a junho. Para que o parcelamento se mantenha válido, é fundamental que o pagamento das parcelas seja realizado dentro dos prazos estabelecidos. As parcelas de janeiro, fevereiro e março tiveram descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Site e aplicativo

Para aumentar a segurança do usuário, o acesso aos serviços disponíveis no site do IPVA RS passou a ocorrer somente por meio do login gov.br. Com a mudança o usuário que precisar consultar o valor do tributo ou gerar o QR Code para pagamento será encaminhado automaticamente ao cadastro federal.

O aplicativo do IPVA RS pode ser baixado ou atualizado para dispositivos móveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS). Para uso em computador ou notebook, é possível acessar o site e utilizar os serviços a partir do login da conta gov.br. É necessário o selo prata ou o ouro.

