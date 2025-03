Mundo Exército israelense bombardeia bases militares na Síria

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Ataques acontecem após alerta da União Europeia sobre perigo de agravamento do conflito.

O Exército de Israel informou nesta terça-feira (25) que atacou novamente duas bases militares no centro da Síria, um dia após a chefe da diplomacia da União Europeia (UE) ter alertado sobre o risco de “uma nova escalada” na região devido aos ataques no país e no Líbano.

“As FDI (forças de defesa israelenses) atacaram as capacidades militares que permaneciam nas bases militares sírias de Tadmur e T4”, afirmou o Exército em referência às bases em Palmira e outra 50 km ao oeste da cidade.

“As FDI continuarão atuando para eliminar qualquer ameaça aos cidadãos do Estado de Israel”, acrescentou o comunicado.

O novo governo sírio denunciou a “agressão (como) parte de uma campanha israelense contra o povo sírio e a estabilidade do país”.

No Líbano, apesar da trégua em vigor desde 27 de novembro com o movimento Hezbollah, Israel efetua ataques com frequência.

Segundo o Exército israelense, os bombardeios pretendem destruir infraestruturas ou membros do grupo apoiado pelo Irã

