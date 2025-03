Política Carla Zambelli tirou a reeleição da gente, diz Jair Bolsonaro em podcast

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) já formou maioria para condená-la à perda do mandato. Foto: Reprodução O STF (Supremo Tribunal Federal) já formou maioria para condená-la à perda do mandato. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu a derrota na eleição de 2022 à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que sacou uma arma e perseguiu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua no bairro Jardins em São Paulo na véspera do segundo turno.

“Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente”, disse Bolsonaro ao relembrar o episódio durante participação no podcast Inteligência Ltda na noite de segunda-feira (24). Na visão do ex-presidente, os eleitores associaram a atitude à sua política de defender a ampliação do porte de armas, o que teria lhe custado votos.

A parlamentar é ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo devido ao episódio. O STF (Supremo Tribunal Federal) já formou maioria para condená-la à perda do mandato.

“Aquela imagem, da forma com que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara. Aquilo teve gente falando: ‘Olha, o Bolsonaro defende o armamento’. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem, né?”, disse o ex-presidente da República.

“A gente estava com 20 pontos [de vantagem]”, respondeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também participou da entrevista.

(Estadão Conteúdo)

2025-03-25