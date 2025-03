Acontece Psicóloga gaúcha lança livro sobre o impacto da internet e das tecnologias na saúde mental de jovens universitários

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

A obra científica e prática de Ilana Luiz Fermann busca compreender os sintomas e propor soluções eficazes para o tratamento desse problema crescente e atual Foto: Sasha Pedreschi Foto: Sasha Pedreschi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A internet e as tecnologias de comunicação transformaram o modo das pessoas viverem tanto no Brasil quanto no mundo. Aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram se tornaram recursos indispensáveis e de uso diário. Mas até que ponto esses avanços têm feito bem para a saúde mental dos jovens universitários? Esse é o questionamento feito e respondido no livro “Uso Nocivo de Internet e Mídias Sociais – Adoecimento Mental e Protocolo de Intervenção Cognitivo-Comportamental”, resultado de quatro anos de pesquisa de doutorado em Psicologia Clínica da autora. O lançamento oficial da publicação será no dia 28 de março na Galeria Casa Prado, em Porto Alegre.

A publicação faz uma análise profunda sobre o uso desmedido e sem controle desses recursos tecnológicos no cenário nacional, onde os estudos ainda são incipientes, e aponta os prejuízos causados no que diz respeito a aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais aos indivíduos consumidores. Mas também identifica alternativas de tratamento baseadas na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Sendo assim, no livro, o leitor encontrará a adaptação e a avaliação de efetividade de um protocolo de intervenção direcionado a universitários que utilizam a internet e as mídias sociais de forma nociva.

Ilana Luiz Fermann é doutora em Psicologia Clínica pela Unisinos, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental com Treinamento em Transtornos de Ansiedade no Beck Institute, na Filadélfia, nos Estados Unidos, com formação em Terapia do Esquema e em Mediação de Conflitos. Atua como professora do curso de graduação de Psicologia das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) e de cursos de especialização. Além de realizar atendimentos clínicos nas modalidades presencial e online.

A ideia da tese surgiu a partir de sua prática no consultório e na sala de aula, quando percebeu que os pacientes e alunos apresentavam queixas e demandas a partir do uso desmedido da internet, devido ao rápido e fácil acesso a smartphones.

“Sintomas cognitivos, emocionais, comportamentais e físicos estão cada vez mais presentes na vida de todos nós. Na época da pandemia, que foi quando realizei a minha pesquisa de doutorado, mais ainda. As aulas online, trabalho online e modalidades EAD ocasionaram uma mudança de paradigma muito grande em todos, principalmente naqueles que, além de usarem os recursos tecnológicos na sua vida por vários motivos, precisaram utilizá-los como forma de ensino e laboral”, explica a pesquisadora.

O livro já está disponível para venda no site da Editora Juruá em formato físico e e-book. No dia 28 de março, às 19h, ocorre o lançamento oficial da publicação, na Livraria Santos, na Galeria Casa Prado, localizada na rua Dinarte Ribeiro, 148, em Porto Alegre.

