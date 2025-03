Acontece Evento em Porto Alegre debate oportunidades na energia solar

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

27º Fórum GD Sul ocorre de 26 a 28 de março e reúne especialistas para debater transição energética e armazenamento de energia Foto: Arcélio de Paula Foto: Arcélio de Paula

Porto Alegre recebe, entre os dias 26, 27 e 28 de março, o 27º Fórum Regional de Geração Distribuída (Fórum GD Sul), consolidado como o maior evento regional do setor na América Latina. O encontro acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e reúne especialistas, líderes do mercado e empresas globais para discutir o futuro da energia no Brasil.

Projeções da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) indicam que os novos investimentos no setor fotovoltaico em 2025 deverão criar mais de 396,5 mil empregos e aumentar a arrecadação pública. Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos, destaca a importância do evento e das empresas que viabilizam o setor. “Queremos reunir toda a cadeia produtiva para mapear desafios e soluções para uma transição energética sustentável”, afirma.

O Fórum GD Sul retorna a Porto Alegre, onde começou em 2018. Em seis anos, consolidou-se como o principal evento do setor elétrico brasileiro, com foco na geração distribuída, especialmente na micro e minigeração. O evento impulsiona a economia local e promove o acesso à energia limpa, beneficiando diretamente a população., afirma Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos, que organiza o Fórum GD.

O CEO ressalta a importância das empresas que viabilizam o setor, desde fabricantes e distribuidores até fornecedores de módulos, inversores, utensílios, cabos e conectores. “Esses profissionais estão conosco de Norte a Sul do país, impulsionando o crescimento da GD”, afirma.

Segundo Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos, o encontro será uma plataforma para profissionais e empresas do setor debaterem os desafios e oportunidades na energia solar fotovoltaica e na geração distribuída com fontes renováveis. O evento facilitará a troca de conhecimentos e a formação de alianças estratégicas.

“Nossa expectativa é alta. Queremos reunir toda a cadeia produtiva do setor para mapear desafios, gargalos e oportunidades. Com esses grandes nomes, temos certeza de que surgirão negócios, parcerias estratégicas e soluções para uma transição energética sustentável”, conclui Fraga.

Paralelamente ao 27º Fórum GD Sul ocorre a 7ª edição do Energy Storage Brasil, que ampliará as discussões sobre o armazenamento de energia e seu papel na estabilidade do sistema elétrico. Além disso, para integradores há um lote promocional com 70% de desconto.

