Política No segundo turno em três capitais na região, PL perdeu todas no Norte

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em Palmas Eduardo Siqueira Campos (Podemos) venceu Janad Valcari (PL). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Partido Liberal chegou ao segundo turno em três estados do Norte do País. Nas capitais do Pará, Belém, do Amazonas, Manaus, e do Tocantins, Palmas, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu eleger nenhum dos candidatos a prefeito que disputavam a etapa decisiva da disputa eleitoral.

Em Palmas, capital de Tocantins, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), representante de uma das famílias mais poderosas do estado, conquistou 53,03% dos votos válidos e venceu Janad Valcari (PL), que recebeu 46,97% dos eleitores que foram às urnas neste domingo. Na primeira etapa, ela havia passado em primeiro lugar, com 39,22% dos votos, contra 32,42% de Siqueira Campos.

Já em Belém, o candidato do MDB, Igor Normando, fez 53,36% dos votos válidos, contra 43,64% do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL). Ele recebeu o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais da presidente do PL Mulher. Já Normando é primo do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que apostou seu capital político no deputado estadual do MDB.

A vitória do emedebista mantém o plano de Barbalho de alavancar a cidade por meio da COP-28. O adversário chegou a propor uma mudança na cidade sede do evento ambientalista. Depois de ganhar, Normando afirmou que os eleitores escolheram “a oportunidade de fazer acontecer”.

“Esse é apenas o começo de um novo capítulo na história da nossa cidade. E agora, com força, coragem e união, vamos transformar esse sonho em realidade”, afirmou o prefeito eleito. O atual chefe do Executivo de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), tentou a reeleição, mas foi derrotado ainda no primeiro turno.

Prefeito reeleito

Em Manaus, o prefeito David Almeida (Avante) foi reeleito com 54,59% contra 45,41% do candidato bolsonarista, Capitão Alberto Neto (PL), que tinha 45,42%.

O partido do ex-presidente ainda disputou o segundo turno em outras seis capitais: Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG) e Aracajú (SE).

Com nove candidatos em capitais no segundo turno neste domingo, o PL saiu vencedor das urnas em duas – com Emília Corrêa em Aracaju (SE) e Abílio Brunini em Cuiabá (MT) – e sofreu sete derrotas, em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), João Pessoa (PB) e Palmas (TO).

O PL foi o partido que disputou mais capitais neste domingo. As informações são da Revista Veja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/no-segundo-turno-em-tres-capitais-na-regiao-pl-perdeu-todas-no-norte/

No segundo turno em três capitais na região, PL perdeu todas no Norte

2024-10-27