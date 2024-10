Política Paulinho Freire vence segundo turno das eleições em Natal

O candidato Paulinho Freire (União Brasil) foi eleito prefeito de Natal (RN) nesse domingo, no segundo turno das eleições municipais. Com 222.661 dos votos válidos (55,34%), ele superou a adversária Natália Bonavides (PT), que recebeu 179.714 votos (44,66%).

Escolhido de forma inédita para a prefeitura da capital potiguar, Paulinho assumirá o Executivo municipal em 2025 ao lado da vice Joanna Guerra (Republicanos), com quem concorreu pela coligação “Bora Natal”, integrada pelo Republicanos, pela Federação PSDB Cidadania, pelo Progressistas, pelo Podemos, pelo Solidariedade, pelo Partido Liberal e pelo União Brasil.

Ao conquistar a vitória no pleito deste domingo, Paulinho dá continuidade à gestão do atual prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), que foi responsável por indicar Joanna Guerra, ex-secretária municipal de Planejamento, para a chapa de candidatura.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito eleito integra mais uma vitória da direita nas capitais nordestinas, as quais tiveram predomínio de candidatos do campo conservador nas urnas. No lançamento de sua candidatura, em agosto, Paulo havia solicitado o apoio de todos os “eleitores patriotas”, em um pronunciamento ao lado do ex-mandatário.

Empresário e natural de Natal, Paulo Eduardo da Costa Freire iniciou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador pelo PMDB. Entre 1997 e 2002, esteve à frente da Câmara Municipal e, em 2008, foi eleito vice-prefeito de Natal. Em 2012 retornou ao Legislativo municipal, onde permaneceu atuando até 2022, quando foi eleito para a Câmara dos Deputados.

Ao longo da campanha, Paulo pautou suas propostas eleitorais em questões relacionadas à ampliação da rede municipal de saúde, com promessas de construção de novas unidades de atendimento, além de iniciativas relacionadas à geração de emprego.

Apesar da vitória na disputa pela prefeitura, ele adiantou que deve permanecer atuando como deputado federal até o dia 31 de dezembro, quando a suplente Carla Dickson (União) assumirá o cargo.

Abstenções

Dos cerca de 575,6 mil cidadãos aptos a votar para a escolha do prefeito de Natal neste domingo, 150 mil eleitores não compareceram às urnas. O número de ausências superou o índice registrado no primeiro turno, quando 145,1 mil pessoas, cerca de 25,22% do eleitorado, não foram às seções eleitorais.

