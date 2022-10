Política No segundo turno, viagens de Lula e Bolsonaro pelo País somam mais de 37 mil quilômetros

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Presidente percorreu mais de 26 mil quilômetros no segundo turno; petista andou mais de 11 mil quilômetros Foto: Reprodução

No segundo turno da eleição presidencial, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) já percorreram, somadas as duas campanhas, mais de 37 mil quilômetros em viagens pelo País.

Em 21 dias de campanha, o petista andou mais de 11 mil quilômetros em suas viagens por oito Estados. As regiões Sudeste e Nordeste, que reúnem mais de 69% dos eleitores brasileiros, foram os focos do ex-presidente.

Já Bolsonaro rodou mais de 26 mil quilômetros em todas as cinco regiões do País. Ele esteve em dez Estados.

O levantamento foi divulgado pela CNN. A emissora considerou as cidades em que as agendas foram cumpridas e as distâncias entre elas com base no Google Maps.

O Estado de São Paulo foi o principal destino de Lula até agora. A capital paulista foi a cidade que o petista mais visitou: nove vezes. Ele também passou por Campinas, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

O petista ainda fez um “tour” pelo Nordeste de 12 a 15 de outubro. Ele passou por Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) e Recife (PE).

Após visita à região, Lula concentrou seus esforços no Sudeste. No Rio de Janeiro, passou pela capital, Belford Roxo e São Gonçalo. Em Minas Gerais, foi a Belo Horizonte, Juiz de Fora, Teófilo Otoni e Ribeirão das Neves. Lula ainda esteve em Porto Alegre no dia 19.

Bolsonaro percorreu as cinco regiões do País desde o dia 3 deste mês. O presidente dedicou dez datas à capital federal, Brasília, e visitou o Estado de São Paulo nove vezes.

Também esteve cinco vezes em Minas Gerais. Além da capital Belo Horizonte, passou por Juiz de Fora e Montes Claros.

Bolsonaro esteve no Nordeste entre 13 e 15 de outubro, passando por Recife, Fortaleza e Teresina. Ele também foi a Pelotas (RS), Balneário Camboriú (SC), Navegantes (SC) e Belém (PA).

