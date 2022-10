Mundo Após problemas técnicos em diversos países, WhatsApp volta a funcionar

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Brasil, o aplicativo saiu do ar por volta das 4h desta terça e voltou a operar pouco depois das 6h Foto: Reprodução No Brasil, o aplicativo saiu do ar por volta das 4h desta terça e voltou a operar pouco depois das 6h. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp apresentou problemas técnicos e parou de funcionar em diversos países na madrugada desta terça-feira (25). No Brasil, o popular aplicativo de mensagens saiu do ar por volta das 4h e voltou a operar pouco depois das 6h.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”, disse um porta-voz da Meta Platforms, controladora do WhatsApp, após reclamações de usuários.

Mais tarde, a empresa afirmou: “Sabemos que as pessoas tiveram problemas para enviar mensagens no WhatsApp hoje [terça-feira]. Resolvemos os problemas e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”.

O site Downdetector, que reúne relatos de falhas em diversos aplicativos e plataformas, registrou um pico de queixas sobre o WhatsApp por volta das 5h desta terça. Nesse horário, havia quase 8 mil queixas de usuários no Brasil, 11 mil na Índia, 19 mil em Singapura e 68 mil no Reino Unido.

As falhas no aplicativo viraram o assunto mais comentado no Twitter no início da manhã desta terça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo