Política No Senado, Michelle Bolsonaro diz que o ex-presidente não tem medo de der preso

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Não é ele que tem que ter medo de ser preso", disse a ex-primeira-dama (ao centro). (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro chegou ao Senado na tarde dessa quarta-feira (1º) para acompanhar a posse dos parlamentares eleitos no ano passado. Michelle atuou pela eleição de Rogério Marinho (PL-RN) para a Presidência da Casa, contra a candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelo presidente Lula (PT), que foi reeleito e comandará a Casa até 2025.

Questionada se seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teme ser preso, Michelle foi enfática ao dizer que não. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos pouco antes da posse de Lula, e permanece no país desde então.

“Não é ele que tem que ter medo de ser preso”, disse Michelle.

Visto

Bolsonaro deu entrada no processo para trocar de visto nos Estados Unidos e permanecer no país na condição de turista, segundo o escritório de advocacia AG Immigration, responsável pela condução do caso.

Fora da Presidência e com o fim do prazo para uso do visto oficial concedido a chefes de Estado, o brasileiro agora quer permanecer na Flórida com permissão de turista, que pode dar direito a mais seis meses de estadia no país.

“A AG Immigration, um dos principais escritórios de advocacia imigratória para os Estados Unidos, informa que está representando o ex-presidente da República Federativa do Brasil Jair Bolsonaro em seu processo de solicitação de visto e extensão de permanência em solo americano”, informou o escritório, por meio de nota.

No último sábado (28), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que seu pai não tem prazo para voltar ao Brasil e confirmou que o ex-presidente deu entrada para renovar o visto de permanência nos Estados Unidos. “Não tem previsão, ele (Bolsonaro) que sabe. Pode ser amanhã, daqui a seis meses, pode não voltar nunca. Não sei. Você nunca tirou férias, não?”, perguntou Flávio ao ser questionado por repórteres.

“Ele está desopilando. O cara passou quatro anos tomando porrada, fazendo o melhor pelo Brasil. O cara merece, por tudo que ele fez, estar lá desopilando”, disse o senador.

A possibilidade de Bolsonaro manter visto oficial, concedido a chefes de Estado, para permanecer nos Estados Unidos expirou na segunda (30). Ele está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e entrou no país antes do fim de seu mandato, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo ou missão que os levou aos Estados Unidos têm 30 dias para solicitar alteração do status. Enquanto esse pedido é processado, como é o caso de Bolsonaro, o portador de visto oficial fica de maneira regular no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/no-senado-michelle-bolsonaro-diz-que-o-ex-presidente-nao-tem-medo-de-der-preso/

No Senado, Michelle Bolsonaro diz que o ex-presidente não tem medo de der preso