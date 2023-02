Política Supremo volta ao trabalho com abraço coletivo após atos de vandalismo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Ministros, servidores e colaboradores deram um abraço coletivo no edifício-sede do STF. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Ministros, servidores e terceirizados do Supremo Tribunal Federal (STF) uniram-se de mãos dadas para dar um abraço no prédio, na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). O ato simbólico foi organizado pelos trabalhadores

como uma forma homenagear o edifício depredado por vândalos, em atos extremistas de 8 de janeiro.

Os ministros passaram por todo o prédio aplaudindo cada servidor e, depois,

deram as mãos aos funcionários. A presidente do STF, Rosa Weber se

emocionou. E disser ser o “abraço mais lindo da carreira dela”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diversas autoridades também

participaram da solenidade.

O abraço ao prédio do STF ocorreu após a cerimônia de abertura do Ano

Judiciário, nessa quarta-feira (1º). Na ocasião, a ministra Rosa Weber chamou os invasores de 8 janeiro de “turma insana movida pelo ódio, possuídos por ódio irracional”, mas incapazes de abalar a democracia.

“Hoje, quatro meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder

Judiciário brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo, de

abertura do Ano Judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente

reconstituído após a invasão criminosa de 8 de janeiro último por uma turba

insana movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé

como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual

administração desta Casa: a proteção da jurisdição constitucional e da

integridade do regime democrático, ou, mais simplesmente, a defesa, diuturna

e intransigente, da Constituição e do Estado Democrático de Direito”, disse ela.

Em seu discurso de abertura da solenidade, a ministra se referiu diversas

vezes aos atos antidemocráticos, que definiu como “arque golpista e ignóbil,

dirigido com maior violência a esta Corte”.

A cerimônia marca a primeira vez que os ministros entram no local desde os ataques. Para que as obras fossem concluídas com menos de um mês, foi necessário formar uma ampla força-tarefa com terceirizadas, funcionários da limpeza, grupos de arquitetos, marceneiros, vidraceiros e restauradores.

No início da cerimônia, os presentes assistiram ao vídeo do dia dos ataques no

interior do Supremo. Nas imagens, foi possível ver a destruição deixada pelos

vândalos, como cadeiras, mesas e diversos objetos danificados. Após a

gravação institucional, os ministros foram aplaudidos de pé.

