Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

A pesquisa contou com 2.004 entrevistas presenciais, realizadas com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. (Foto: Reprodução)

A maioria dos brasileiros considera a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro justa, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na segunda-feira (25). Segundo o levantamento, essa é a avaliação de 55% dos entrevistados. Outros 39% consideram a medida injusta. Não souberam ou não responderam somam 6%.

No Sul, há mais gente que acha a prisão domiciliar de Bolsonaro injusta do que justa: 49%, contra 47%

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no início de agosto, após o entendimento de que o ex-presidente utilizou redes sociais de aliados para divulgar mensagens instigando ataques ao STF e a intervenção dos EUA no Judiciário brasileiro.

Na decisão que decretou a prisão domiciliar, Moraes citou que Bolsonaro participou de uma ligação com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante um ato em Belo Horizonte.

Questionados por que Bolsonaro participou dessa chamada de vídeo, 57% dos entrevistados disseram achar que Bolsonaro queria provocar Moraes e que fez isso de propósito. Para 30%, Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Moraes e errou.

A pesquisa contou com 2.004 entrevistas presenciais, realizadas com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

O instituto também estimou a reação dos brasileiros à aplicação de sanções da Lei Magnitsky a Moraes. Quase metade dos entrevistados (49%) considera injusta a punição imposta pelos Estados Unidos contra o magistrado como forma de pressionar contra o julgamento de Bolsonaro, aliado do presidente americano, Donald Trump. Para 39%, a sanção é justa e outros 12% não souberam ou não responderam.

Entre as regiões em que a maioria dos entrevistados considera a sanção injusta, o Nordeste teve percentual mais alto: 56% ante 33%. No Sudeste, o resultado foi de 47% a 40%; e nas regiões Centro-Oeste e Norte, 51% consideram a aplicação da Magnitsky injusta, enquanto 37% acham justa.

A pesquisa também mostra que entre que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, 72% responderam considerar a sanção contra Moraes injusta. Os que acham justa somam 17%; não souberam ou não responderam são 11%.

Já entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, vê-se o inverso: 75% consideram a aplicação da Magnitsky justa, enquanto 18% acha injusta. 7% não souberam ou não responderam.

Aplicada ao ministro do STF no fim de julho, as sanções da Magnitsky funciona como uma “pena de morte financeira”. A lei prevê bloqueio de contas bancárias e de bens nos EUA, além de impossibilidade de o sancionado se relacionar com empresas americanas, que operem sob leis americanas ou mantenham relações bancárias naquele país.

Na mesma pesquisa, a Genial/Quaest perguntou se o entrevistado é a favor do impeachment de Moraes. O resultado, considerando a margem de erro, foi um empate técnico: 46% responderam sim, e 43%, não. Outros 11% afirmaram não saber ou não responderam. Com informações do portal Valor Econômico.

