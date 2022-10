Notícias No Telegram, bolsonaristas se dividem entre apoiar Roberto Jefferson e desvinculá-lo do presidente

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Pelo menos 13 mensagens, encaminhadas 42 vezes, convocavam pessoas a irem à casa de Jefferson. (Foto: Reprodução)

A resistência do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) ao cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que teve tiros de fuzil disparados e granadas deflagradas contra policiais federais, dividiu comunidades de Telegram em apoio a Jair Bolsonaro (PL), aliado do ex-parlamentar, durante este domingo (23).

Até as 15h52, foram 224 mensagens sobre o tema, totalizando 843 compartilhamentos em 191 grupos monitorados pelo Radar Aos Fatos. Grande parte (43%) das mensagens trazia informações sobre o caso, sem emitir opinião. Pelo menos 83 mensagens (37%) expressavam apoio expresso às ações de Roberto Jefferson. Outras 44 mensagens (20%) repudiavam as atitudes do ex-deputado.

Entre as mensagens de apoio a Jefferson, uma corrente que circulou em 15 comunidades caracterizava a decisão do STF como “ilegal” e trazia vídeo em que Jefferson diz que resistiria à prisão.

Pelo menos 13 mensagens, encaminhadas 42 vezes, convocavam pessoas a irem à casa de Jefferson, compartilhando o endereço e um vídeo gravado pela ex-deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha dele. Ela teve a conta do Twitter suspensa por decisão judicial após publicar vídeo em que o pai faz ofensas misóginas contra a ministra Cármen Lúcia, do STF.

Por outro lado, bolsonaristas contrários à atitude do ex-deputado tentavam negar ou afastar as ligações dele com Bolsonaro — durante o dia, o candidato à reeleição adotou discurso semelhante e chegou a dizer que não tem fotos com o aliado, o que é mentira.

“Roberto Jefferson é de direita, mas não é do partido do Bolsonaro”, dizia corrente que circulou em 29 grupos. Outras mensagens ainda alegavam que a reação de Jefferson seria parte de uma armação para prejudicar a campanha do presidente à reeleição.

Bolsonaro se posicionou sobre o caso no Twitter e durante live. O presidente repudiou tanto as ações de Jefferson quanto o inquérito do qual o ex-deputado é alvo e tentou se distanciar dele. A fala dele também repercutiu no Telegram, sendo compartilhada em 22 mensagens que foram encaminhadas 86 vezes.

No final da tarde, Bolsonaro determinou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, fosse até o local.

No Twitter, o ministro disse que a pasta comandada por ele está empenhada “em apaziguar essa crise, com brevidade, e da melhor forma possível”. Segundo a GloboNews, a ida do ministro a Comendador Levy Gasparian (RJ) seria uma condição imposta por Jefferson para se entregar à polícia.

Uma pequena multidão se aglomerou no local desde então. Um dos presentes é Kelmon Luís da Silva Souza (PTB), que substituiu Jefferson como candidato à Presidência pelo PTB com o nome Padre Kelmon e atuou como linha auxiliar de Bolsonaro nos debates.

Preso preventivamente em agosto de 2021, no âmbito do inquérito das milícias digitais, Jefferson descumpriu condições de sua prisão domiciliar, como não usar redes sociais e não ter armas em casa — o que é proibido a todos os presos domiciliares.

