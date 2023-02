Tênis No tênis, a brasileira Luisa Stefani vence o 19º jogo seguido e é campeã nas duplas em Abu Dhabi

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao lado da chinesa Shuai Zhang, brasileira medalhista olímpica sofre, mas mantém invencibilidade nesta temporada. (Foto: Mubalada Abu Dhabi Open)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não foi um jogo fácil. No WTA de Abu Dhabi, Luisa Stefani precisou ir ao limite para manter sua sequência de vitórias em duplas. Ao lado da chinesa Shuai Zhang, sofreu contra a japonesa Shuko Aoyama e Hao-Ching Chan, de Taiwan, mas conseguiu a virada e chegou à 19ª vitória seguida na temporada. Em 2 sets a 1, parciais 3/6, 6/2 e 10/8, conquistou seu terceiro título no ano.

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Luisa conquista o terceiro troféu em 2023. Foi campeã do WTA 500 de Adelaide ao lado da americana Taylor Townsend e do Australian Open nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos. Em ótima fase desde o retorno às quadras após a lesão no US Open, em setembro de 2021, Stefani soma 30 vitórias e apenas três derrotas.

“Mais um jogo duro para fechar a semana. Semana foi duríssima, vários jogos difíceis. Começamos abaixo hoje. A gente sabia que precisava mudar alguma coisa. No fim do primeiro set, começamos a nos sentir melhor, fizemos alguns ajustes. Colocamos mais pressão nelas, elas sentiram que melhoramos. Todo mundo jogou muito bem, principalmente no tie-break. Muito feliz por ter fechado essa semana com essa vitória”, disse Luisa.

Jogo

No primeiro set, Stefani e Zhang viram as rivais disparar. A dupla da brasileira ainda tentou buscar, mas não conseguiu impedir que Ayoama e Chan saíssem na frente com 6/3 no placar final da parcial.

Na volta à quadra, Stefani e Zhang tentaram reequilibrar as ações. E conseguiram. Mais firmes em quadra, as duas dominaram as ações e não tiveram problemas para igualar o placar. Em 6/2, forçaram o tie-break na disputa.

Aoyama e Chan abriram vantagem em 3/0. Mas Stefani e Zhang conseguiram buscar. Na marra, tomaram a dianteira e fizeram 6/4 na conta. As rivais voltaram a empatar em 6/6 e deram ainda mais tensão à disputa. Na reta final, porém, Luisa e Zhang conseguiram dominar para fechar o jogo em 10/8.

Bia Haddad

A derrota da russa Liudmila Samsonova na final de Abu Dhabi nesse domingo garantiu mais uma importante ascensão no ranking de simples para Bia Haddad Maia. Semifinalista no torneio, a canhota brasileira aparecerá no 12º lugar na lista desta segunda-feira (13), em evolução de dois postos.

Bia soma agora 2.285 pontos nos 16 torneios mais bem pontuados das últimas 52 semanas, mas ainda está distante do sonhado top 10. A atual ocupante do posto é a cazaque Elena Rybakina, justamente derrotada por Bia em Abu Dhabi, com 2.860 pontos. Entre as duas está Veronika Kudermetova, com 2.740.

O próximo compromisso de Bia é o WTA 500 de Doha, também disputado sobre piso sintético. Ela deverá estrear nesta terça (14) contra a espanhola Paula Badosa, para quem perdeu há pouco mais de um mês em Adelaide.

Antes disso, no final da manhã desta segunda, ela estreará na chave de duplas, ao lado da tcheca Maria Bouzkova. As duas enfrentam a chinesa Zhaoxuan Yang e a russa Vera Zvonareva.

Os destaques dos jogos de simples são Victoria Azarenka, que enfrenta a convidada Ipek Oz Kudermetova diante da tcheca Barbora Krejcikova. A rodada final do qualificatório terá Karolina Pliskova e Leylah Fernandez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis

https://www.osul.com.br/no-tenis-a-brasileira-luisa-stefani-vence-o-19o-jogo-seguido-e-e-campea-nas-duplas-em-abu-dhabi/

No tênis, a brasileira Luisa Stefani vence o 19º jogo seguido e é campeã nas duplas em Abu Dhabi