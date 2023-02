Tênis Tênis: a brasileira Luisa Stefani mantém invencibilidade e chega à final de duplas em Abu Dhabi

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Esta foi a 18ª vitória seguida de Luisa. (Foto: Mubadala Abu Dhabi Open)

Luisa Stefani avançou à final de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi. Nesse sábado (11), a brasileira aumentou sua série invicta para 18 vitórias ao superar em sets diretos, ao lado da chinesa Shuai Zhang, a parceria formada pela japonesa Miyu Kato e pela romena Monica Niculescu – parciais de 7/5 e 6/3.

Na chave de simples, por outro lado, o Brasil foi eliminado na semifinal. Número 14 do mundo, Beatriz Haddad Maia foi dominada pela suíça Belinda Bencic, nona do ranking da WTA, e perdeu em sets diretos – 6/2 e 6/3.

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Luisa vai buscar seu terceiro título em 2023. Foi campeã do WTA 500 de Adelaide 2 ao lado da americana Taylor Townsend e do Australian Open nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos. Em ótima fase desde o retorno às quadras após a lesão no US Open, em setembro de 2021, Stefani soma 29 vitórias e apenas três derrotas.

As adversárias da final do torneio dos Emirados Árabes neste domingo (12) vão ser a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Chan Hao-Ching.

“Mais um jogo duro, mais uma final, feliz com a vitória. Tivemos vários games saindo abaixo com 15/40, voltamos bem no saque no primeiro set, levamos para o ponto decisivo onde íamos muito bem. Abrimos 4 a 0 no segundo set, mas outra vez a bola nova, a quadra fica rápida e muda a dinâmica do jogo. Mesmo assim no 4 a 3 fomos bem até fechar. É muito bom ganhar jogo com oscilações e condições adversas. Na final é prestar atenção caso a gente abra uma vantagem para continuar mantendo a diferença. Estou feliz de passar para a final com a Zhang, que jogou muito bem”, disse Luisa.

Jogo

A partida começou equilibrada, com todas as tenistas confirmando seus serviços, embora Kato e Niculescu tenham chegado mais perto da quebra. A romena e a japonesa enfim conseguiram quebrar a brasileira e chinesa no nono game e sacaram para o set (5/4). Só que Luisa e Zhang cresceram na reta final e venceram três games seguidos para virar a parcial: 7/5.

Luisa e Zhang deslancharam no início do segundo set, conseguiram duas quebras e abriram 4/0. Parecia que a partida estava definida, mas Kato e Niculescu não jogaram a toalha e também conseguiram duas quebras para encostar no placar (4/3). Só que quando a romena e a japonesa sacavam para empatar, a brasileira e a chinesa fizeram um belo game de devolução e devolveram uma quebra. Com Zhang sacando para o jogo, a dupla de Luisa abriu 40/0, desperdiçou três match points, mas a brasileira selou o triunfo na quarta chance: 6/3.

Bia Haddad

Depois de três vitórias no terceiro set, Beatriz Haddad Maia não teve forças para encarar a suíça Belinda Bencic, segunda cabeça de chave de Abu Dhabi.

A suíça dominou a semifinal desse sábado, chegando a vencer seis games seguidos entre o fim do primeiro set e o início do segundo. Bia foi dominada pela número 9 do mundo. Apesar da derrota, a brasileira vai atingir o melhor ranking da carreira, subindo pelo menos uma posição para o 13º posto.

