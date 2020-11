Rio Grande do Sul No Uruguai, governador Eduardo Leite se reúne com presidente Lacalle Pou para discutir ações conjuntas contra a Covid-19

O governador Eduardo Leite e o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, se reuniram na tarde desta quinta-feira (26) para debater ações conjuntas entre o Estado e o país vizinho para enfrentamento e prevenção da Covid-19 nas regiões fronteiriças. O encontro, que também teve a participação da secretária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, e do presidente da Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais na Assembleia, deputado Frederico Antunes, foi realizado em Rivera, no Uruguai.

Durante a reunião, o governador reforçou ao presidente uruguaio a importância de aprofundar a integração em diversas áreas, além do setor de saúde, no qual já há um acordo binacional para gestão conjunta de protocolos sanitários na fronteira.

“Estamos vivendo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, um crescimento de internações que pode gerar, nos próximos dias, alterações nos protocolos e nas restrições para evitar que haja uma disseminação para além da nossa capacidade de suporte do sistema hospitalar. É importante que estejamos com nossas equipes muito próximas, e temos todo interesse de estabelecer esse trabalho conjunto, especialmente considerando cidades como Rivera e Santana do Livramento”, afirmou Leite.

O governador também tratou com Lacalle Pou sobre acordos no setor de transporte aéreo – por meio do aeroporto de Rivera –, hidrovias e a respeito da intenção do Estado de colaborar com o parque tecnológico de Rivera, tornando o espaço binacional.

“São projetos economicamente importantes para os dois países. Há interesse do Uruguai na redução de custos logísticos, o que também é de interesse do Rio Grande do Sul. O Estado tem uma política de redução de impostos para estimular a aviação regional, e para esta região, o aeroporto utilizado é o aeroporto de Rivera, então temos também essa integração para viabilizar voos. Queremos retomar esses voos assim que a pandemia permitir”, garantiu Leite.

O presidente uruguaio destacou que pretende ampliar a parceria com o governo gaúcho e reforçou a necessidade do trabalho em conjunto na pandemia. “Estamos trabalhando para que quando alguém estabelecer uma medida que possa ser repetida do outro lado da fronteira, que seja feita em conjunto, porque não faz sentido aplicarmos os protocolos de um lado e do outro não. A capacidade que tivermos de antecipar as medidas dará mais eficiência à aplicação de protocolos”, explicou Lacalle Pou.

Posse do novo intendente

Antes da reunião com o presidente do Uruguai, o governador e a secretária Ana Amélia participaram da posse do novo intendente da província de Rivera, Richard Sander. Em seu discurso, o intendente saudou a presença do governador e ressaltou a importância do diálogo e bom relacionamento entre o Estado e os governantes uruguaios, em especial os da fronteira, para ampliar parcerias e, principalmente, atender às demandas em comum na região.

