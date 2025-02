Cláudio Humberto No vermelho, Correios planejam dívida bilionária

Por Cláudio Humberto | 24 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

No plano para tentar a estabilidade econômico-financeira dos Correios, a estatal irá apresentar nesta semana sua “saída” para a insolvência: o endividamento bilionário. A coluna teve acesso ao documento. Primeiro, tentarão empréstimo de R$1,8 bilhão em 2025, a serem pagos em 60 meses. Não haverá garantia da União em razão da “incerteza no ateste de capacidade de pagamento”. À coluna, a empresa enrolou na resposta, falou sobre aporte próprio, mas nada explicou sobre o boleto bilionário.

Cheque da Dilma

Outro empréstimo proposto, mas com garantia da União, seria via New Development Bank, o banco dos Brics chefiado por Dilma Rousseff.

Pendura de bilhões

Com o banco dos Brics o negócio é em Euro. A proposta é de €717 milhões, que, convertidos, representam hoje quase R$4.3 bilhões.

De pai para filho

A proposta de pagamento ao banco dos Brics é maior. Tem carência de 5 anos e outras duas décadas para quitar o contrato bilionário.

Caminho longo

Há alguns percalços no caminho do empréstimo, como aval da Casa Civil e do Senado, que já tem CPI no gatilho para investigar a estatal.

Novo factóide de Lula mira supersalários na Justiça

Desesperado com o declínio de Lula, apontado pelo Datafolha, o governo entrou no modo “vale-tudo” e retomou a ideia de apoiar a “limitação de supersalários”. Os petistas querem aproveitar a onda de indignação por denúncias de pagamentos de valores de até R$1 milhão a magistrados, e a revelação de que 90% deles ganham mais do que ministro do STF. O Planalto chegou a plantar essa intenção em outubro na imprensa que o obedece, mas Lula suspendeu tudo para não melindrar o STF aliado.

Autoria fake

A estratégia seria semelhante à proposta de ressuscitar o abjeto imposto sindical: arrumar um deputado que aceite a missão de assinar o projeto.

Preposto na mira

No caso do “combate aos supersalários”, o deputado escolhido será o relator, consolidando vários projetos já apresentados sobre o tema.

Já providências…

Presidente do STF e do CNJ, o ministro Luís Roberto Barroso faria bonito anunciando providências para evitar críticas, mas prefere reclamar delas.

Peça de ficção

Até setores verdadeiramente de esquerda levantam suspeitas sobre a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro: “O processo é uma farsa, uma peça de ficção”, afirmou sem hesitações o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta.

Rombo precificado

O relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente do Senado prevê que 2025 terá déficit primário de R$ 71 bilhões. O limite é de R$75 bilhões, estabelecido pelo próprio governo Lula (PT).

Vai que

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), não se envaidece como alternativa da direita para as eleições de 2026: “meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro”.

SOS gaúchos

O Rio Grande do Sul entrou na agenda de Lula desta segunda (24). O Estado, ignorado no dilúvio de 2023, receberá visita do presidente. Ele tem viajado mais tentando estancar a sangria da popularidade. A ver.

Acusado de assedio na PF

Entrou na reta final a investigação contra Silvio Almeida sobre as suspeitas de assédio sexual à ex-colega Anielle Franco, entre outras. Nesta terça (25), o ex-ministro de Lula irá depor à Polícia Federal.

Força importante

A “Polícia Metropolitana de São Paulo”, atual Guarda Civil Metropolitana, vai nascer para fazer a segurança na capital paulista com mais de 7,5 mil agentes, mais de o dobro de todo o estado do Tocantins, por exemplo.

Caso de Justiça

CEO do Rumble, Chris Pavlovski, que processa Alexandre de Moraes nos EUA, disse que pediu seu advogado para peticionar o ‘X’ para manter registros da conta do ministro do STF, apagada semana passada.

Bom lembrar

Marcel van Hattem (Novo-RS) lembrou que o ex-ministro Antonio Palocci, agora descondenado, delatou propinas de R$ 300 milhões pagas pela Odebrecht (atual Novonor) nos governos Lula e Dilma, além de Lula ter ‘pacto de sangue’ e ‘pacote de propina’ com Emilio Odebrecht.

Pensando bem…

…faltam 18 meses para o início oficial da campanha 2026, que na verdade começou em 1º de janeiro de 2023.

Poder sem Pudor

Confusão de nomes

Uma viagem famosa do deputado potiguar Antônio Bilu ao Rio tem outra versão, tão verossímil quanto engraçada. Ao desembarcar, ele ordenou ao taxista que o levasse ao Hotel “Zero Quilômetro”, referindo-se ao Hotel OK. “⁠Senador Dantas?”, conferiu o motorista, numa alusão ao endereço do hotel. O passageiro respondeu prontamente: “⁠Não, deputado Antônio Bilu”.

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/no-vermelho-correios-planejam-divida-bilionaria/

No vermelho, Correios planejam dívida bilionária

2025-02-24