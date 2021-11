Tecnologia Nokia mostra como seria um celular quadrado

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Celular quadrado pode acompanhar estrutura mais espessa e câmera na traseira. (Foto: Reprodução/Weibo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Nokia, famosa por inovar no design dos seus telefones, pode lançar um smartphone quadrado nos próximos anos. Imagens do suposto modelo circulam na internet, mas ainda não há previsão de quando ou se realmente ocorrerá o lançamento do celular com o formato inusitado.

Vale destacar que a Nokia – que atualmente pertence ao grupo HMD Global – tem uma trajetória marcada por dispositivos com formatos diferentes. Exemplo disso é o modelo 6310, popularmente conhecido como “tijolão”, que foi, inclusive, relançado este ano.

Caso as projeções sejam reais e o smartphone quadrado seja realmente lançado, ele seria um forte candidato a integrar o grupo dos celulares mais esquisitos do mundo. Deste modo, o Nokia ficaria ao lado de outros aparelhos inusitados, como o Cyrcle Phone 2.0 – que tem o formato oval – e o minúsculo Palm Phone, de 2019, com tamanho reduzido para caber na palma da mão.

De acordo com as imagens vazadas, é possível destacar que o telefone quadrado da Nokia pode trazer uma câmera com sensor único na traseira, acompanhando do flash e do logo da empresa. Os botões de bloqueio de tela e de controle de volume tendem a ser acomodados na lateral, enquanto o suporte para o cartão SIM pode ficar no lado oposto.

Ex-líder de vendas de celulares no Brasil, a Nokia retornou ao País em 2020, em parceria firmada com a Multilaser. Atualmente, a empresa finlandesa oferece uma vasta gama de aparelhos no mercado interno, com modelos em diversas faixas de preço. O possível lançamento do smartphone quadrado seria mais uma forma de oferecer variedade para todo tipo de consumidor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia