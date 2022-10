Política Nome social no título de eleitor cresce 374% entre 2018 e 2022

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Nas eleições deste ano, 37.646 brasileiros optaram pelo uso do nome social no título de eleitor.

São 29.701 pessoas a mais do que nas eleições gerais de 2018, quando 7.945 pessoas solicitaram essa identificação do título. Um aumento de 373,83%.

Segundo as Estatísticas Eleitorais divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria do eleitorado com nome social (99,98%) vota no Brasil.

Nome social é aquele pelo qual as pessoas transgênero, travestis e transexuais preferem ser identificadas. Desde 2018, eleitoras e eleitores trans podem incluir o nome social no título de eleitor e assim serem também registrados na lista de votação na seção eleitoral.

São Paulo concentra a maior parte do eleitorado com nome social. Votam no estado 10.035 transgêneros, travestis e transexuais que solicitaram o serviço à Justiça Eleitoral. Esse número representa 26,66% da quantidade de pessoas com nome social.

Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar do ranking, com 4.868 votantes, número que corresponde a 12.93% do total.

Na terceira posição vem Minas Gerais, que possui 2.948 pessoas (7,83%) que incluíram tal registro no título de eleitor.

Bahia e Ceará aparecem logo depois, respectivamente, com 2.694 (7,16%) e 2.145 (5,70%) eleitores e eleitoras que usarão o nome de sua preferência no documento.

