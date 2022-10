Grêmio “Eu gostaria de ficar aqui”, diz zagueiro Kannemann sobre o desejo de permanecer no Grêmio

7 de outubro de 2022

Defensor ainda tem futuro indefinido no clube gaúcho. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O zagueiro Walter Kannemann, está com o futuro indefinido no Grêmio. Após o treinamento de quinta-feira (06), o defensor concedeu entrevista coletiva e abordou o assunto mais esperado: sua renovação de contrato. Com o seu contrato durando até dezembro, o ídolo revelou que deseja ficar no Tricolor por mais tempo, mas frisou que o momento é estar focado no acesso para a elite do Brasileirão.

O principal tema perguntado na coletiva foi em relação a sua renovação. Apesar de já estar perto do fim do contrato, a direção do clube ainda não procurou o jogador para uma possível renovação. Além disso, o Grêmio vive um momento de eleição e o atual presidente Romildo Bolzan, já relatou que espera conseguir a classificação para conversar com os candidatos a presidência do clube e começar a resolver questões para a temporada de 2023.

Kannemann admitiu que sua intenção é permanecer no clube, mas que o momento não é de pensar nisso e sim na volta para a Série A do Campeonato Brasileiro.

“Eu gostaria de ficar aqui. Tenho dois filhos nascidos aqui. A primeira opção é ficar aqui. Claro que, às vezes, os tempos acabam, a vida é assim. Vou tentar subir para ficar tudo mais fácil e esse é o meu foco agora” , falou o zagueiro.

