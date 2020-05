Política Nomeação de Dante Mantovani para a Funarte é revogada

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Dante Mantovani já havia ocupado o mesmo cargo até março deste ano. Foto: Reprodução/YouTube Dante Mantovani já havia ocupado o mesmo cargo até março deste ano. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O governo federal publicou na noite desta terça-feira (5), em edição extra do DOU (Diário Oficial da União), portaria que torna sem efeito a nomeação do maestro Dante Mantovani como presidente da Funarte (Fundação Nacional de Artes). A portaria de nomeação, assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, havia sido publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

Dante Mantovani já havia ocupado o mesmo cargo até março deste ano, quando foi exonerado da função após a atriz Regina Duarte assumir a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A presidência da Funarte estava sendo exercida desde então pelo servidor Marcos Teixeira Campos, indicado por Regina.

A Funarte é o órgão federal responsável pelas políticas públicas de fomento às artes no país e alcança as áreas de circo, dança e teatro; de música, de concerto, popular e de bandas; de artes visuais; e também a preservação da memória das artes e a pesquisa na esfera artística. Atualmente, a Funarte é vinculada ao Ministério do Turismo.

