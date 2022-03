Acontece Nos 250 anos de Capital, ação da Panvel irá presentear os porto-alegrenses

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

(Foto: Divulgação/ Panvel)

Porto Alegre é o berço da Panvel, uma relação histórica de muito carinho e cuidado com as pessoas. Para celebrar esta parceria e comemorar os 250 anos da Capital, a rede fará uma ação exclusiva para presentear todos seus moradores. Neste sábado (26), data do aniversário, e no domingo (27), será oferecido desconto de 20% em todos os produtos da marca Panvel. Utilizando o cupom POA250ANOS, o benefício pode ser aplicado em compras nas 123 lojas físicas da cidade, site Panvel.com, App Panvel e tele Alô Panvel.

Além do promocode, haverá mais duas surpresas no sábado: frete grátis para compras acima de R$ 59,90 e brindes especiais para os porto-alegrenses que comprarem a partir de R$ 119,90 nos canais digitais optando pelas modalidades de entrega Rápida ou Programada. Os cinco mini centros de distribuição da Capital estarão com uma operação reforçada para garantir a chegada dos mimos aos clientes.

A promoção dos descontos é valida para uma única compra por CPF durante o final de semana, sem limites de itens. “Buscamos uma forma genuína de agradecer todo o carinho que a Panvel sempre recebeu de Porto Alegre. Por isso, pensamos em uma ação democrática e acessível, que pudesse presentear o maior número de moradores possível”, destaca a Gerente Executiva de Marketing e Comunicação, Priscila Franzeck Barbosa. Ao idealizar a iniciativa em alusão ao aniversário da Capital, a rede espera beneficiar durante os dois dias mais de 40 mil clientes.

Sobre a Panvel

Com quase 50 anos de história e mais de 520 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de 860 Produtos Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.

