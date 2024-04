Política Nos 60 anos do golpe militar de 1964, senador Hamilton Mourão diz que a “nação se salvou a si mesma”

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











O general da reserva afirmou que "a história não se apaga e nem se reescreve" Foto: Agência Brasil O general da reserva afirmou que "a história não se apaga e nem se reescreve". (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao comentar os 60 anos do golpe militar no Brasil, completados no domingo (31), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que “em 31 de março de 1964, a Nação se salvou a si mesma”.

“A história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964, a Nação se salvou a si mesma!”, escreveu o ex-vice-presidente da República e general da reserva na rede social X (antigo Twitter).

Ministros

Ministros de Estado usaram as redes sociais no domingo para criticar o golpe de 1964, que instaurou no Brasil o regime militar que durou 21 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se manifestou.

Já o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, sem citar a ditadura, associou a Páscoa, celebrada no mesmo dia, à democracia.

“31 de março de 2024: um dia para celebrar a Páscoa, a ressurreição, os bons sentimentos de renovação e esperança, e também para lembrar do que nunca podemos esquecer: de como a democracia é valiosa e a nossa liberdade, nossos direitos e garantias fundamentais são a essência de uma vida verdadeiramente digna nesse País. Feliz Páscoa, democracia sempre!”, afirmou Barroso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/nos-60-anos-do-golpe-militar-de-1964-senador-hamilton-mourao-diz-que-a-nacao-se-salvou-a-si-mesma/

Nos 60 anos do golpe militar de 1964, senador Hamilton Mourão diz que a “nação se salvou a si mesma”

2024-04-01