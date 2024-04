Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas acima da média em abril

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Também estão previstos temporais no Estado ao longo deste mês Foto: Reprodução Também estão previstos temporais no Estado ao longo deste mês. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo deste mês, o tempo no Brasil tende a ficar com temperaturas acima da média na maior parte das regiões, incluindo o Rio Grande do Sul – especialmente o Norte do Estado –, Meio-Oeste de Santa Catarina, Norte e Oeste do Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Essas áreas terão maior domínio de massas de ar quente e seco, que vão prevalecer por grande parte do mês, trazendo temperaturas mais altas e alguns períodos até de calor intenso, especialmente em Mato Grosso do Sul.

No decorrer de abril, também haverá mais entradas de ar frio, especialmente no Sul do Brasil. Essas primeiras massas de ar frio do outono com uma intensidade maior encontrarão um domínio de ar quente sobre grande parte do País, o que deve causar temporais sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e áreas do Paraná e de Mato Grosso do Sul

Previsão do tempo

O dia amanheceu ensolarado em Porto Alegre nesta segunda-feira (1°), com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite e temperatura máxima de 31°C.

Para esta terça (2), conforme a Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam entre 19°C e 24°C.

Na quarta-feira (3), o tempo fica firme na Capital, com mínima de 21°C e máxima de 30°C. Na quinta (4), a chuva deve retornar à cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-deve-registrar-temperaturas-acima-da-media-em-abril/

Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas acima da média em abril

2024-04-01