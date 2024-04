Política Para aumentar a popularidade, Lula começa abril com sequência de viagens pelo País

Apesar do foco na popularidade, o presidente não pretende abandonar as agendas fora do Brasil. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma sequência de agendas fora de Brasília, na primeira semana deste mês, para entregas e anúncios de obras.

As viagens fazem parte de um plano traçado pelo Palácio do Planalto ainda no início deste ano. A iniciativa ganhou mais força após pesquisas indicarem queda na popularidade do petista.

Nesta terça-feira (2), Lula vai ao Rio de Janeiro, onde participa da inauguração do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em Niterói. Também estará presente no início das obras de dragagem da Baía de Guanabara para o Porto de Niterói.

Na quinta-feira (4), o presidente participa do lançamento da estação elevatória de Água Bruta Ipojuca e do trecho Belo Jardim-Caruaru da Adutora do Agreste Pernambucano, em Arcoverde (PE).

No mesmo dia, o presidente segue para Goiana (PE), onde participa da inauguração da Fábrica de Medicamentos Hemo-8r, da Hemobrás.

Na sexta-feira (5), em Iguatu (CE), Lula assina a ordem de serviço para a implantação do ramal do Salgado. Também está prevista uma visita às obras da Ferrovia Transnordestina.

Agenda internacional

Apesar do foco na popularidade, o presidente não pretende abandonar as agendas fora do Brasil. Ele deve fazer uma rodada de visita a países sul-americanos neste semestre.

A expectativa é de que passe pela Colômbia ainda em abril. Em maio, o plano é desembarcar no Chile. Fora da América do Sul, o presidente deve participar como convidado do G7, na Itália, em junho.

