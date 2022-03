Rio Grande do Sul Nos Estados Unidos, Eduardo Leite apresenta ações de enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Atlantic Council, governador gaúcho falou como foi conduzida a transformação da economia gaúcha nos últimos três anos. Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini No Atlantic Council, governador gaúcho falou como foi conduzida a transformação da economia gaúcha nos últimos três anos. (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No segundo e último dia da comitiva estadual em Washington DC, nesta quinta-feira (10), o governador Eduardo Leite foi convidado para participar de uma conversa no Atlantic Council, think tank americano no campo das relações internacionais.

Intitulada “A state-level perspective on Brazil’s path ahead: a conversation with governor Eduardo Leite” (Uma perspectiva em nível estadual sobre os rumos do Brasil: uma conversa com o governador Eduardo Leite), a conversa foi mediada pela diretora associada no Adrianne Arsht Latin America Center, Valentina Sader, e girou em torno de diversos assuntos.

O governador respondeu perguntas sobre o enfrentamento à pandemia no RS e no Brasil, sobre a participação dos entes subnacionais no combate à doença, e também sobre a forma como a transformação na economia gaúcha foi conduzida nos últimos três anos. Por fim, Leite também falou sobre sua trajetória política e sobre política nacional.

Em seguida, o governador participou de mesa redonda com especialistas do conselho, e também respondeu perguntas sobre assuntos variados, como a perspectiva econômica para o Brasil e os desafios que o RS ainda deverá enfrentar nos próximos anos.

Monitoramento

No começo da tarde desta quinta, o governador fez uma visita à George Washington University, onde foi convidado a falar sobre a experiência do RS no combate à pandemia de coronavírus. Com o título “Managing the pandemic at subnational levels – The case of Rio Grande do Sul”, a apresentação trouxe um cronograma de enfrentamento, desde a confirmação do primeiro caso de covid-19 no RS, há exatos dois anos (10/3/2020), até a criação do modelo de Distanciamento Controlado, em maio de 2020, e do Sistema 3As de Monitoramento, em maio de 2021.

Desde o início da pandemia, o Estado monitora os indicadores de casos, internações e óbitos nas 21 regiões Covid (divisão criada para o modelo de Distanciamento Controlado e utilizada até o momento). A partir das inflexões identificadas, o Gabinete de Crise pode definir ações a serem tomadas, em nível local, para frear o contágio pelo vírus.

“Foi um grande desafio, especialmente porque, antes de uma pandemia, tínhamos de lidar com a profunda crise fiscal que existia no RS. Tivemos de adotar medidas rápidas e eficazes, que não faziam parte inicialmente da agenda de governo. Com o fundamental e amplo apoio de servidores públicos, da sociedade e da comunidade científica, o Estado enfrentou a pandemia com base em evidências científicas, com diálogo constante com os municípios e com transparência completa de dados”, lembrou Leite.

Ainda na George Washington University, mais especificamente na Elliott School of International Affairs, o governador e a comitiva foram recebidos por Nicolas Vonortas, professor do Departamento de Economia da universidade do Instituto para Políticas Internacionais de Ciência e Tecnologia (Institute for International Science and Technology Policy), que apresentou as ações do governo americano no que diz respeito à ciência, inovação e tecnologia.

Após a apresentação, o governador respondeu a perguntas de professores e de estudantes da universidade.

Ainda nesta quinta (10), o governador terá reuniões no Departamento de Estado dos Estados Unidos e no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul