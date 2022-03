Rio Grande do Sul Grenal adiado: Polícia Civil prende em Tramandaí suspeito de atirar pedra no ônibus do Grêmio e ferir jogador

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Durante a passagem do ônibus do Grêmio é possível ver o torcedor arremessando a pedra. Foto: Policia Civil/Divulgação Durante a passagem do ônibus do Grêmio é possível ver o torcedor arremessando a pedra. (Foto: Policia Civil/Divulgação) Foto: Policia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (10), em Tramandaí, no Litoral Norte do Estado, um jovem de 20 anos suspeito de participar do ataque ao ônibus do Grêmio que se deslocava para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para partida contra o Internacional no dia 26 de fevereiro. O jovem deve ser indiciado por homicídio doloso tentado com dolo eventual.

Segundo a delegada Ana Luiza Caruso, ele é o responsável por arremessar a pedra que atingiu o jogador paraguaio Mathías Villasanti. Ele não tem antecedentes criminais e foi apontado pela polícia como integrante da torcida Guarda Popular.

“É um rapaz jovem, aparentemente obcecado pelo Internacional. A vida parece ser isso. Não tem antecedentes, mas é envolvido com muitas pessoas que têm antecedentes, inclusive de brigas de torcidas e outros crimes ligados à violência”, definiu a delegada, em entrevista coletiva no Palácio da Polícia, na capital gaúcha.

Conforme a delegada, caso a pedra atingisse cabeça do jogador, o desfecho seria pior. ” gente imagina se essa pedra tivesse caído na cabeça dele, a gravidade do fato poderia ser ainda pior. Entendemos que jogar uma pedra em um veículo em movimento caracteriza um desvalor da vida das pessoas dentro do ônibus.”

Caso

O Grenal 435 não foi realizado na data original (26 de fevereiro) após o ataque com pedras ao ônibus do Grêmio. Dois homens chegaram a ser detidos pela suspeita do ataque, mas foram liberados posteriormente, por falta de provas.

O jogador paraguaio Villasanti sofreu uma concussão cerebral, escoriações no rosto e trauma no quadril. O atleta recebeu alta na manhã de domingo (27).

CBF e a violência

Os dirigentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiram, no dia 7 de março, criar um grupo de estudos e convocar representantes de diferentes segmentos da sociedade para debater o tema. Por ora, essa é a medida mais efetiva tomada pela entidade máxima do futebol brasileiro para tentar diminuir as cenas de barbárie vistas neste início de temporada.

Nas últimas semanas, cenas de violência foram registradas no entorno de diversos estádios do País. Jogadores foram atingidos por pedras ou mesmo bombas na Bahia, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Além de dois torcedores foram baleados em Belo Horizonte.

