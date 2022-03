Rio Grande do Sul Série da Netflix inspirada na tragédia na boate Kiss tem elenco anunciado. Gravações já começaram

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

A escritora Daniela Arbex, com a diretora Julia Rezende e roteirista Gustavo Lipsztein comandam a produção "Todo Dia a Mesma Noite". Foto: Netflix/Divulgação Ator Paulo Gorgulho está entre protagonistas. (Foto: EBC) Foto: Netflix/Divulgação

Nesta quinta-feira (10), a Netflix anunciou o elenco da série dramática brasileira “Todo Dia a Mesma Noite”. A trama é inspirada na história real do incêndio da boate Kiss, ocorrido em Santa Maria (Região Central do Estado) na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e que matou 242 pessoas, além de ferir e deixar sequelas em diversas outras.

As gravações já começaram mas a estreia está prevista somente para o ano que vem, quando se completarão dez anos da tragédia. Conforme a empresa responsável pelo serviço de streaming, a produção terá cinco episódios e participação de atores como Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros e Debora Lamm.

Na ficha técnica também está a consultoria da jornalista e escritora Daniela Arbex, autora do livro “Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss”, que inspirou a produção e que reúne depoimentos de sobreviventes, testemunhas e familiares de vítimas.

Daniela também atua como diretora criativa da série, produzida pela Morena Filmes e que tem Julia Rezende na direção-geral, Carol Minêm na direção e Gustavo Lipsztein no roteiro.

“É uma grande responsabilidade contar uma história ficcional inspirada em um fato real que destruiu a vida de tantas pessoas e chocou o País”, ressalta Julia por meio de comunicado divulgado à imprensa. “ Queremos dar luz, da maneira mais sensível e honrosa possível, à perspectiva de quem viveu tudo aquilo de perto e ainda vive.”

Tragédia

O incêndio da casa noturna começou no palco da casa noturna, onde uma festa era animada pela banda Gurizada Fandangueira. Durante a apresentação, um dos músicos acendeu artefato pirotécnico cujas faíscas acabaram atingindo o isolamento acústico do teto, composto por espuma inflamável e que a perícia apontaria como incompatível com normas de prevenção a incêndio.

O fogo logo se alastrou, provocando grande volume de fumaça tóxica. Em pânico, confinados em um espaço físico superlotado e com apenas uma porta de saída, muita gente (sobretudo clientes) acabou morrendo sem conseguir deixar o local.

Bombeiros e populares tentaram, em vão, abrir passagens quebrando a marretadas as paredes externas da casa, mas a demora no socorro acabou sendo decisiva para o desfecho trágico. A maioria dos casos fatais foi causada por asfixia na inalação de fumaça tóxica.

O incidente matou principalmente jovens e chocou a opinião pública internacional, sendo considerado um dos piores incidentes desse tipo já registrados no mundo. Localizado no Centro de Santa Maria, o imóvel onde funcionava a casa noturna permanece de pé, como uma espécie e memorial. Em seu interior ainda há rescaldos do dia do incêndio.

Condenação

Mais longo na história do Judiciário gaúcho (dez dias ininterruptos), o julgamento dos quatro réus no caso foi realizado em Porto Alegre, em dezembro passado. O resultado foi a condenação de todos, a penas de prisão que variam de 18 a 22 anos.

Com base nos inquéritos da Polícia Civil e Brigada Militar, eles foram denunciados pelo Ministério Público por 242 homicídios consumados com dolo eventual (quando se assume o risco de matar) e 636 tentativas de homicídio.

São eles os sócios da boate Elissandro Callegaro Spohr, 38 anos, e Mauro Londero Hoffmann, 56, além do músico Marcelo de Jesus dos Santos, 41, e do produtor e auxiliar de palco Luciano Bonilha Leão, 44.

(Marcello Campos)

