Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Recomendação vem por conta do aumento no número de casos de câncer de mama em mulheres jovens. (Foto: Reprodução)

Alarmados pelo aumento nos diagnósticos de câncer de mama entre mulheres mais jovens e as taxas de mortalidade persistentemente altas entre mulheres negras, em particular, especialistas em saúde divulgaram uma revisão ao conselho médico padrão sobre mamografias.

Segundo a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, mulheres de todas as origens raciais e étnicas com risco médio de câncer de mama devem começar a fazer mamografias regulares aos 40 anos, em vez de esperar até os 50 anos, conforme recomendado anteriormente pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O grupo emite diretrizes influentes sobre saúde preventiva e suas recomendações geralmente são amplamente adotadas nos Estados Unidos. Mas o novo conselho, emitido como rascunho, representa uma espécie de reversão.

Em 2009, a Força-Tarefa havia elevado a idade para iniciar mamografias de rotina de 40 para 50 anos. Na época, os pesquisadores estavam preocupados com o fato de que a triagem precoce faria mais mal do que bem, levando a tratamentos desnecessários em mulheres mais jovens, incluindo biópsias que se revelaram negativas.

Mudança

A mudança na recomendação aconteceu após algumas tendências preocupantes em relação ao câncer de mama nos últimos anos. Os especialistas citam um aparente aumento no número de cânceres diagnosticados em mulheres com menos de 50 anos e uma falha em diminuir a diferença de sobrevivência para mulheres negras mais jovens, que morrem de câncer de mama duas vezes mais do que mulheres brancas da mesma idade.

“Nós realmente não sabemos por que houve um aumento no câncer de mama entre as mulheres na faixa dos 40 anos”, disse Carol Mangione, ex-presidente imediata da Força-Tarefa. “Mas quando mais pessoas em uma determinada faixa etária estão contraindo uma condição, a triagem desse grupo deve ser mais impactante.”

A nova recomendação abrange mais de 20 milhões de mulheres nos Estados Unidos entre 40 e 49 anos. Em 2019, cerca de 60% das mulheres nessa faixa etária disseram ter feito mamografia nos últimos dois anos, em comparação com 76% das mulheres com idades de 50 a 64 anos e 78% das mulheres de 65 a 74 anos.

O painel disse que não há evidências suficientes para fazer recomendações de uma forma ou de outra para mulheres com 75 anos ou mais.

Carol disse que a Força-Tarefa encomendou pela primeira vez estudos de câncer de mama especificamente entre mulheres negras, bem como para todas as mulheres, e precisava de mais pesquisas sobre os fatores que impulsionam a disparidade racial. Eles também estão pedindo um ensaio clínico para comparar a eficácia da triagem anual e bienal entre as mulheres negras.

Cenário

No geral, a mortalidade por câncer de mama diminuiu nos últimos anos. Ainda assim, continua sendo o segundo câncer mais comum em mulheres depois do câncer de pele e é a segunda principal causa de mortes por câncer, depois do câncer de pulmão, entre as mulheres nos Estados Unidos.

Os diagnósticos de câncer de mama entre mulheres na faixa dos 40 anos aumentaram menos de 1% entre 2000 e 2015. Mas a taxa aumentou 2% ao ano em média entre 2015 e 2019, observou a Força-Tarefa.

As razões não são totalmente claras. O adiamento da gravidez ou a escolha por não ter filhos pode estar alimentando o aumento, disse Rebecca Siegel, diretora científica sênior de pesquisa de vigilância da American Cancer Society. Ter filhos antes dos 35 anos reduz o risco de câncer de mama, assim como a amamentação.

Ainda assim, ela observou, há muita variação ano a ano nas taxas de diagnóstico. Outros pesquisadores sugerem que o aumento entre as mulheres mais jovens pode simplesmente refletir mais rastreamento, disse o Steven Woloshin, professor de medicina na Universidade de Dartmouth, em Massachusetts.

Sem consenso

A triagem frequente pode causar danos por levar a biópsias desnecessárias que causam ansiedade e tratamento para cânceres de crescimento lento que nunca seriam fatais, dizem pesquisadores. No entanto, houve uma tempestade de críticas em 2009, tanto de pacientes quanto de grupos de defesa, quando a Força-Tarefa aconselhou que apenas mulheres com mais de 50 anos fizessem mamografias regularmente.

Os críticos dessa orientação temiam que as doenças malignas passassem despercebidas entre as mulheres mais jovens e sugeriram que o desejo de cortar custos com saúde levou à recomendação. Na época, o painel também pedia intervalos mais longos entre as mamografias: uma a cada dois anos, em vez de exames anuais. Essa recomendação ainda está de pé.

A American Cancer Society difere neste ponto-chave. As mulheres de 40 a 44 anos devem poder escolher o rastreamento, diz a sociedade, mas a partir dos 45 as mulheres devem fazer mamografias todos os anos até os 55 anos, quando o risco de câncer de mama começa a cair.

