Primeira-dama abre caixa de perguntas no Instagram sobre viagem com Lula para coroação do Rei Charles e revela desejo de se encontrar com Meghan Markle

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Janja destaca acordo de doação de R$ 500 milhões ao Fundo Amazônia pelo Reino Unido. (Foto: Instagram/Reprodução)

A primeira-dama Janja da Silva publicou uma sequência de vídeos em seu perfil no Instagram neste domingo (14) para relatar detalhes da viagem, feita no último fim de semana, para a coroação do Rei Charles III, no Reino Unido. Janja abriu uma caixa de perguntas e trouxe desde assuntos sérios, como a promessa de doação de R$ 500 milhões pelo premier ao Fundo Amazônia e o convite feito ao príncipe William para vir à Amazônia, até curiosidades como a escolha dos vestidos, e se havia visto a cantora pop Katy Perry, uma das atrações do show feito em homenagem ao novo rei.

Janja explicou de forma genérica os dois momentos distintos da visita ao Reino Unido, com o encontro do monarca com chefes de Estado, realizado na sexta-feira (5), e a cerimônia de coroação, ocorrida no dia seguinte. Ao ser questionada sobre o tipo de comida servida, a primeira-dama disse não ter comido nada, por falta de tempo: “Que tipo de comida foi servida na recepção? Não sei. Não comi nada porque não deu tempo! Todos os chefes de estado queriam conversar com o presidente Lula, queriam conversar com a gente, eu nem consegui ver comida. Eu mal tomei um copo d´água nessa recepção. Não foi um jantar, foi uma recepção que durou duas horas, mais ou menos”, disse.

Janja também explicou como foi a decisão para escolha do vestido. A primeira-dama relatou ainda o pouco tempo para se arrumar, e a indicação de uma maquiadora brasileira, Daiane, radicada em Londres há cinco anos e indicada pelos funcionários da embaixada brasileira no Reino Unido. Nas redes, parlamentares da oposição criticaram a cor da vestimenta, em publicações ofensivas e machistas.

“Recebi algumas orientações do cerimonial da Inglaterra, para a coroação, sobre os looks”, explicou Janja, ressaltando a escolha da cor laranja: “O tom faz uma referência à campanha do ‘Faça bonito’, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e que vocês sabem que é um dos temas que eu realmente trabalho muito”, disse, acrescentando também o gosto pela música de Tiago Iorc com Duda Beat, chamada ‘Tangerina’.

Ainda sobre os vestidos, explicou a razão de não usar chapéu, e que decidiu seguir a orientação do cerimonial de não usar nenhum tipo de brilho.

Janja lembrou o encontro do Lula com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para anunciar a doação para o Fundo Amazônia. O Reino Unido é o quarto país a contribuir para o fundo.

“Isso foi super importante. Se teve um resultado importante nessa viagem foi isso, fora outros compromissos e acordos que devem vir mais pra frente. Deixa o pessoal da comunicação comentar.”

Convite a Willian e ausência de Meghan

A primeira-dama ainda respondeu questionamentos sobre a presença de chefes de Estado, e relatou que todos ficaram no mesmo local dentro da Abadia de Westminster, por questões de segurança. Para ela, a visita a Abadia foi o momento mais emocionante, junto às músicas escolhidas para a cerimônia.

Janja disse que o príncipe William teria pedido para conversar com Lula, durante a recepção, e foi convidado para vir à Amazônia. O Brasil pleiteia sediar a próxima conferência do clima, Cop 2025: “Na recepção, o príncipe Willian pediu para conversar com o presidente Lula e foi muito legal. Ele tem essa pegada, preocupação sobre o clima, sobre a Amazônia, que é uma preocupação global e nos leva a um outro patamar para conversar com esses países. E o príncipe conversou bastante com presidente Lula sobre isso, e a gente convidou ele para vir à Amazônia, e nossa intenção de sediar a COP de 2025 em Belém do Pará, e ele se dispôs a vir”, contou.

A última pergunta era sobre a cantora americana Katy Perry, também presente no evento e atração numa sequência de shows após a cerimônia da coroação.

“Eu não vi ao vivo e a cores a Katy Perry. Os chefes de Estado estavam em outro lugar. Ela estava em outro lado da Abadia”, disse, complementando ter visto Harry e lamentando a ausência de Meghan Markle: “Eu vi o príncipe Harry, que agora não é mais príncipe, porque ele agora abdicou do título. E eu fiquei bem chateada porque ele não levou a Meghan, a Meghan não foi, mas Meghan: eu sou sua fã, e a gente ainda vai se encontrar em outros momentos”, brincou.

