Mundo Nos Estados Unidos, piloto de 23 anos rouba avião de escola, ignora controladores de voo e morre em acidente

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Caso está sendo investigado pelas autoridades de aviação e pela polícia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um piloto de 23 anos morreu após roubar uma aeronave de uma escola de aviação, ignorar as instruções do controlador de voo e cair com o avião. O incidente ocorreu em Dallas, nos Estados Unidos.

O jovem, identificado como Logan Timothy James, roubou um Cessna 172 Skyhawk da ATP Flight School no Aeroporto de Addison.

Logan decolou com a aeronave e foi autorizado a realizar, apenas, manobras de toque e arremetida no aeroporto. Contudo, após o primeiro pouso e decolagem, o rapaz disse que não mais obedeceria as instruções do controlador de voo.

“Estou subindo e vou em direção a tudo. A essa altura, vocês provavelmente perceberam que não vou ouvir as instruções de vocês, e estou apenas indo para o leste do Texas”, informou o rapaz em áudio divulgado pela VasAviation.

James informou calmamente ao controlador de tráfego aéreo que iria desligar o microfone e puxar os disjuntores de comunicação. “Career Track 655, Torre Addison, repita”, solicitou o controlador, mas não obteve respostas após várias tentativas nos próximos 10 minutos.

James voou para o leste e depois para o norte, em direção à fronteira do Texas com Oklahoma, onde caiu em um campo 15 quilômetros a nordeste de Telephone, no Texas, cerca de 129 quilômetros de onde havia decolado, de acordo com as autoridades.

Segundo o Departamento de Segurança Pública do estado, o jovem não resistiu à queda e foi declarado morto no local.

Investigação

A escola de aviação confirmou que o acidente envolveu seu Cessna 172.

“Um aluno certificado piloto privado da ATP era o único ocupante da aeronave. O acidente ocorreu em uma área remota e não houve ferimentos em ninguém no solo”, disse a ATP.

“Nossos pensamentos e orações estão com a família, entes queridos, amigos e colegas do piloto”, acrescentou a escola, afirmando estar cooperando com as autoridades locais e federais.

James, que cresceu na Carolina do Norte e se formou na Universidade do Texas, em Dallas, estudou ciência geoespacial, segundo seu perfil no LinkedIn. “Depois de me formar, planejo ir para a escola de aviação e trabalhar para conseguir um lugar voando para uma companhia aérea como Delta, American ou FedEx“, escreveu em seu perfil.

De acordo com informações de um banco de dados da Administração Federal de Aviação, Logan havia conseguido o certificado de piloto privado um mês antes do ocorrido, em 24 de dezembro. A polícia investiga o incidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/nos-estados-unidos-piloto-de-23-anos-rouba-aviao-de-escola-ignora-controladores-de-voo-e-morre-em-acidente/

Nos Estados Unidos, piloto de 23 anos rouba avião de escola, ignora controladores de voo e morre em acidente

2024-01-29