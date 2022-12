Esporte Nos pênaltis, a Argentina é campeã da Copa do Mundo 2022

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Messi é o primeiro jogador a marcar gol em todas as fases eliminatórias de uma Copa do Mundo Foto: Reprodução Messi é o primeiro jogador a marcar gol em todas as fases eliminatórias de uma Copa do Mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nos pênaltis, a Argentina se sagrou campeã do Copa do Mundo do Catar, ao vencer a seleção francesa por 4 x 2 . Argentina e França empataram em 3 a 3 no tempo normal no estádio Lusail, em Doha. Messi, duas vezes e Di María fizeram os gols da Argentina e Mbappé, três vezes, marcou para a seleção da França. O empate persistiu no tempo normal e na prorrogação, levando a partida a ser decidida nos pênaltis. A seleção argentina foi campeã após 36 anos sem levantar o troféu mais cobiçado do futebol.

No primeiro minuto de jogo, Martínes, pela Argentina, recebeu a bola recuada na grande área, foi pressionado por Griezmann e foi obrigado a dar um balão para frente. Aos 4, Di Mária dominou com qualidade na esquerda, tabelo, mas foi cercado pelos defensores e desarmado em seguida.

Aos 7, Di María fez boa jogada individual na esquerda, cruzou para trás. De Paul ficou a sobra, ajeitou e chutou. A bola desviou em Varane e foi para escanteio. Aos 13, primeira chegada da França. Mbappé recebeu na esquerda, soltou para Rabiot, mas a devolução foi interceptada por Molina.

Aos 16, Messi tocou para De Paul, o volante argentino cruzou na entrada da grande área. Messi não chegou na bola, mas Di María chegou por trás, mas acabou isolando de perna direita. Aos 20, Di María fez uma bela jogada individual pela esquerda, passou por Dembelé, invadiu a grande área e foi derrubado. O pênalti foi marcado.

Aos 22, Gol da Argentina! Lionel Messi, sempre ele, goleiro para o lado, bola para o outro. O capitão, de pênalti abre o placar. Argentina 1 x 0 França.

Aos 29, o camisa 10 da Argentina cruzou com perigo na primeira trave, Giroud conseguiu afastar. Aos 35, contra-ataque mortal. Gol da Argentina! Jogada que começou no campo de defesa, em uma troca de passes fenomenal. Allister soltou para Messi, que tocou para Álvarez na direita. Di María recebeu sem marcação no lado esquerdo e mandou de primeira para o fundo do gol. Argentina 2 x 0 França.

Aos 42, Di María tentou a jogada individual em cima de Koundé, mas dessa vez o lateral francês levou a melhor. Aos 50, Enzo Fernández brigou duas vezes pela bola e conseguiu o lateral. Aos 52, Griezmann cruzou na direita na segunda trave e a bola passou por todo mundo. Aos 53, o primeiro tempo do – até aqui – “baile argentino” foi encerrado.

Segundo tempo

Na volta do segundo tempo, Enzo Fernández viu Allister entrar na grande área, a bola passou do meia e Lloris antecipou para ficar com ela. Aos 3, Messi abriu o jogo com Di María na esquerda, o camisa 11 inverteu na direita para De Paul que bateu de primeira. O goleiro francês fez a defesa.

Aos 8, Martínez foi até a intermediária da defesa, tentou afastar a bola, mas furou o chute. Em seguida, a zaga argentina conseguiu tirar o perigo. Aos 13, Álvarez recebeu de Di María em projeção na área, dominou e bateu de esquerda, Lloris fez a defesa em dois tempos.

Aos 19, Messi tentou a tabela com Mac Allister na esquerda, mas a devolução acabou sendo forte demais. Aos 21, Griezmann recebeu na esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou.

A bola passou por todo mundo, mas ninguém conseguiu finalizar. Aos 25, Mbappé avançou pelo meio, cortou o marcador e chutou por cima do gol. Aos 29, Mbappé arrancou pela esquerda, foi perseguido por dois e Romero desarmou na bola.

Aos 34, Otamendi derrubou Kolo Muani dentro da área e o árbitro marcou pênalti para a França. Aos 35, Gol da França! Mbappé, no terceiro chute da frança no jogo, de pênalti, diminuiu para os franceses. 2 a 1.

Aos 37, Inacreditável, Gol da França! De novo ele, Mbappé, após roubada de bola, Coman consegue desarmar Messi no meio-campo, avança e cruza na área no campo de defesa.

Mbappé recebeu livre, de primeira, mandou pro fundo do gol. Aos 47, Mbappé arrancou no campo de ataque, passa por Enzo e finalizou de fora da área. A bola desviou e foi para fora. Aos 51, Messi recebeu fora da área, mandou uma bomba no gol de Lloris, que espalmou o chute para fora. Aos 54, o juiz encerrou a partida e a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação

Na prorrogação, aos 2, Acuña fez o cruzamento da esquerda buscando Álvarez, mas a defesa tirou. Na sobra, Mac Allister chute de primeira para fora. Aos 6, Mbappé recebeu no campo de ataque, mas em posição de impedimento. Romero já chegava para afastar a bola.

Aos 8, Thuram deu chapéu em Montiel, chegou na entrada da grande área, mas tentou passar por três e foi desarmado. Aos 14, Messi fez ótima jogada no campo de ataque, tabelou com Allister e soltou para Lautaro. O atacante chutou, mas a defesa acabou tirando. Aos 16, o primeiro tempo da prorrogação foi finalizado.

Segundo tempo

No segundo tempo da prorrogação, antes do primeiro minuto, Messi abriu com Montiel na direita, mas o lateral argentino cruzou direto pela linha de fundo. Aos 3, incrível! Gol da Argentina, de novo ele Lionel Messi. Messi tocou para Enzo Fernández, que soltou para Lautaro Martínez na direita. O atacante bateu firme, e Lloris defendeu. No rebote, Messi chegou batendo e marcou o terceiro da Argentina. Argentina 3 x 2 França.

Aos 6, Martínes disputou com Varane, mas o zagueiro tirou para fora. Aos 9, Konaté disputou no campo de ataque e ganhou escanteio para a França. Aos 12, Gol de Mbappé. O camisa 10 da França chutou a bola no canto direito de Martínez, que caiu para o outro lado. Tudo igual mais uma vez, Argentina 3 x 3 França.

Aos 13, Messi avançou no meio-campo, mas foi cercado por três marcadores e foi desarmado. Aos 17, Kolo Muani recebeu no campo de ataque, aproveitou a falha da defesa e saiu na frente de Martínez. O atacante pegou de primeira, mas o goleiro fez a defessa. Aos 18, a partida foi encerrada e foi para as penalidades máximas.

Nos pênaltis, Argentina foi melhor, venceu por 4 a 2 e se sagrou campeã Mundial. Domínio total da seleção argentina. Para Lionel Messi, a sua última Copa do Mundo e carregou o título para casa.

