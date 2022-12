Mundo Coreia do Norte dispara novo míssil balístico no mar do Japão

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo. Foto: Divulgação Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado neste domingo (18) no mar do Japão. O lançamento acontece dias depois de Pyongyang anunciar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar, informaram os militares sul-coreanos.

“A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado” no mar do Japão, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. A ação ocorre após Pyongyang anunciar o desenvolvimento de um “motor de combustível sólido de alto impulso” que a mídia estatal chamou de um teste importante “para o desenvolvimento de um novo tipo de arma estratégica”.

Apesar das duras sanções internacionais contra seu programa de guerra, a Coreia do Norte construiu um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês).

Todos os seus ICBMs conhecidos até agora usam combustível líquido, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, fez do desenvolvimento de motores de combustível sólido uma prioridade estratégica para mísseis mais avançados.

Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo e que seu status de país nuclear é “irreversível”. Embora o teste recente do motor aponte para esse objetivo, não ficou claro até que ponto Pyongyang progrediu no desenvolvimento de um míssil de combustível sólido, segundo analistas.

A Coreia do Norte realizou um número sem precedentes de testes de armas este ano, incluindo o disparo de seu ICBM mais avançado. Washington e Seul alertaram que este poderia ser o prelúdio para o sétimo teste nuclear na história da Coreia do Norte.

