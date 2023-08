Futebol Nos pênaltis, Austrália vence a França e é semifinalista da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

Austrália e França ficaram no empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação da partida. (Foto: Reprodução)

Austrália e França ficaram no empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação da partida em Brisbane (Austrália), na manhã desse sábado (12), pelas quartas de finais da Copa do Mundo Feminina. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, e após 20 cobranças, as Matildas se classificaram para as semifinais do Mundial pela primeira vez em sua história.

O primeiro tempo começou movimentado, com as francesas marcando alto no meio de campo, e deixando as australianas optando por bolas alçadas na área para levar algum perigo de gol. A França chegou com Lakrar, na melhor chance que teve, mas bateu na canela e foi por cima do gol. A partida seguiu truncada no meio de campo, com as francesas melhores em finalizações e posse de bola. A melhor chance da Austrália veio aos 40 minutos. A bola sobrou dentro da área para Fowler chutar, mas Elisa de Almeida tirou antes de a bola entrar no gol. Assim, etapa inicial empatada e sem gols.

No segundo tempo, as australianas começaram melhor, construindo as jogadas e levando perigo ao gol de Peyraud-Magnin, que defendeu pelo menos três boas chances das adversárias e evitou que abrissem o placar. Após os 20 minutos, a França equilibrou o jogo e foi pra cima, mas pecava nas finalizações, no passe preciso, assim como a Austrália. Desse jeito, a partida em Brisbane foi para a prorrogação com o placar em 0 a 0.

Prorrogação

O jogo era movimentado, com as duas seleções com chances de abrir o placar. Aos 11 minutos, Kennedy mandou a bola para o próprio gol, de cabeça. Seria gol contra para a França, mas a árbitra marcou falta no lance, pois Le Sommer foi derrubada na área, assim, anulou o gol. No segundo tempo da prorrogação, logo aos 2 minutos, Arnold, da Austrália, aplicou uma grande defesa e evitou o gol das francesas. Sem aquele capricho no último passe, a partida foi para as penalidades máximas.

Pênaltis

Arnold pegou duas cobranças, Durant também, e meteram ainda duas bolas na trave. Perriset, Dali, Becho e Bacha perderam para a França. Catley, Arnold, Hunt desperdiçaram para as australianas, mas Vine foi lá e garantiu a classificação das Matildas. As informações são do portal de notícias Terra.

