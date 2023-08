Esporte Neymar recebe proposta do Al-Hilal e avalia ida para a Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

O Al Hilal tem urgência no mercado da bola e pretende transformar Neymar no segundo jogador mais bem pago da Arábia Saudita. (Foto: Divulgação/PSG)

O atacante Neymar teria recebido uma proposta por parte do Al-Hilal, da Arábia Saudita. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, e foram publicadas neste sábado (12).

De acordo com Fabrizio Romano, há negociações em andamento para se chegar a um acordo, inclusive com documentação já enviada por parte do clube saudita, e o atacante brasileiro teria ficado balançado com essa proposta.

A emissora “RMC Sport”, por sua vez, afirmou neste sábado que o brasileiro está bem próximo de deixar o PSG, e que isso se daria em “questão de dias”. O clube francês já teria chegado a um acordo com o Al-Hilal pela transferência.

No início da semana, o jornal “L’Équipe” noticiou que o Al-Hilal iria tentar a contratação do atacante, com a possibilidade de oferecer salário de 80 milhões de euros por ano (aproximadamente 430 milhões de reais por ano), praticamente o dobro do que o craque recebe na França.

No entanto, no fim da tarde deste sábado o Al-Hilal resolveu subir a parada e quer bater a casa dos 100 milhões de euros (cerca de 535,8 milhões de reais) por temporada para Neymar. A derrota para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, na decisão da Liga dos Campeões Árabes, fez com que o clube de Jorge Jesus elevasse a proposta.

Atrás de uma referência dentro e fora de campo, o Al Hilal tem urgência no mercado da bola e pretende transformar Neymar no segundo jogador mais bem pago da Arábia Saudita, atrás apenas de Ronaldo. Ultrapassaria por exemplo, Karim Benzema no Al-Ittihad.

A princípio, o atacante brasileiro, de 31 anos, ainda prefere voltar ao Barcelona, que também fez uma oferta nos últimas dias. Porém, muito abaixo dos valores colocados na mesa pelo sauditas – pouco menos de 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões) por temporada.

Os representantes de Neymar, vale lembrar, estão desde o início da semana em Paris na busca do melhor acordo com o PSG. Todos os cenários estão em cima da mesa: empréstimo (com obrigação de compra), transferência em definitivo ou até mesmo rescisão de contrato.

Neymar recebe proposta do Al-Hilal e avalia ida para a Arábia Saudita

2023-08-12