Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

A Suécia venceu o Japão por 2 a 1 e avançou para as semifinais pela quinta vez na sua história. Foto: Reprodução/Twitter Fifa A Suécia venceu o Japão por 2 a 1 e avançou para as semifinais pela quinta vez na sua história. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Copa do Mundo Feminina terá um campeão inédito. Nenhuma seleção, entre as quatro melhores, foi campeã do mundo. A competição disputada na Austrália e Nova Zelândia terá a primeira partida das semifinais nesta terça-feira (15).

Espanha e Suécia se enfrentam às 5h (horário de Brasília) no Eden Park, na Nova Zelândia. As espanholas venceram por 2 a 1 a Holanda na prorrogação. É a primeira vez que elas chegam na semifinal. Na última edição, caíram nas oitavas de final.

A Suécia também venceu o Japão por 2 a 1 nas quartas e avançou para as semifinais da Copa do Mundo Feminina pela quinta vez na sua história.

O outro confronto será entre Inglaterra e Austrália. As donas da casa venceram a França nos pênaltis neste sábado (12). O 0 a 0 no tempo normal levou a partida às penalidades máximas. Após 20 cobranças, Vine converteu e garantiu as Matildas na semifinal.

No mesmo dia, a Colômbia enfrentou a Inglaterra e perdeu por 2 a 1 de virada. As sul-americanas voltam para casa com seu melhor desempenho em uma Copa do Mundo Feminina.

A semifinal entre australianas e inglesas está marcada para esta quarta-feira (16), às 7h, em Sydney, Austrália

Jogos

Espanha x Suécia – Terça-feira (15), às 5h – Eden Park, na Nova Zelândia

Austrália x Inglaterra – quarta-feira (16), às 7h – Olímpico de Sydney, na Austrália

