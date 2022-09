Política “Nossa Pátria é gigante e abençoada”, diz Bolsonaro após as comemorações do 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Em Copacabana, no Rio, Bolsonaro participou de um ato promovido por apoiadores Foto: Reprodução/Twitter Em Copacabana, no Rio, Bolsonaro participou de um ato promovido por apoiadores. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Após os atos em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, realizados no 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o País é “gigante e abençoado”.

“Nossa Pátria é gigante e abençoada. Na prática, somos vários Brasis dentro de um só. E, apesar dos altos e baixos da história, seguimos unidos na preservação de nossa soberania e liberdade. O Brasil era impossível, mas se tornou real: somos um milagre em forma de nação”, afirmou o presidente, na noite de quarta-feira (07), em declarações nas redes sociais.

“Há muito não se via tantas pessoas emocionadas, festejando com alegria a nossa Independência. Essa emoção contagiou a todos nós. Impossível conter as lágrimas e não pensar no quanto o nosso País é maravilhoso, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia”, declarou Bolsonaro.

“Mais do que nunca, pudemos assistir e sentir o despertar do patriotismo e do profundo amor pelo Brasil. As ruas foram tomadas pelas cores de nossa linda bandeira, e nosso glorioso hino nacional foi cantado por milhões de homens e mulheres, de todas idades, classes e cores. Parabéns a todos por promoverem neste 7 de Setembro de 2022 uma das maiores e mais lindas festas já vistas nos últimos 200 anos e em todo o planeta! Vocês mostraram ao mundo a beleza e grandeza do nosso País”, afirmou o presidente.

Candidato à reeleição, Bolsonaro assistiu ao desfile militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e depois participou de um ato promovido por apoiadores em Copacabana, no Rio de Janeiro.

