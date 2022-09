Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2.517 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quinta-feira (8) em São Paulo.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h.

Nesta semana, o sorteio da Mega acontece na quinta-feira por conta do feriado do dia 7 de setembro e no sábado (10).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

