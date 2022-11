Economia “Nossa pauta está muito alinhada à agenda do governo eleito”, diz Ilan Goldfajn, novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Não objeção do novo presidente do Brasil foi fundamental para que Ilan fosse eleito em primeiro turno.

Eleito presidente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com 80% dos votos da instituição, Ilan Goldfajn, se tornou o brasileiro a presidir a instituição, que financia projetos de desenvolvimento no continente. Segundo ele, suas prioridades, como combate à pobreza, desenvolvimento e ações contra o aquecimento global, estão alinhadas às prioridades do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Confira a entrevista a seguir:

Após um ruído – quando o ex-ministro Guido Mantega, então na equipe de transição do petista, chegou a tentar adiar a escolha do presidente da instituição pelos próximos cinco anos, sem sucesso -, a não objeção do novo presidente do Brasil foi fundamental para que Ilan fosse eleito em primeiro turno.

Como o senhor viu sua eleição em primeiro turno para presidente do BID?

Tive o apoio de países que contam com 80% do poder de voto (da instituição), quase 30 países (dos 48 que integram o banco, incluindo dólares europeus e asiáticos) votando a favor do meu nome, e foi no primeiro turno, enfrentando outros quatro candidatos. Isso mostrou um apoio importante na candidatura, de vários tipos de países. Tivemos votando a favor Canadá, Estados Unidos, e países como Colômbia, Peru, todo o Mercosul, países caribenhos, América Central, foi muito importante.

Quais suas prioridades?

Eu acho que o banco tem que retomar seu papel, como instituição mais importante da América Latina. Tem que ser um lugar em que todos olhem e digam é o local que eu preciso ir para ter uma expertise, um conhecimento técnico quando precisar, essa é a instituição que vai financiar as minhas necessidades, quando tivermos uma visão para a região, é o BID que tem que liderar e projetar essa visão no mundo. De liderança mesmo. E os funcionários vendo isso vão voltar a ter orgulho da instituição, ficar motivados e ter esperança, essa é a visão que eu tenho pro BID.

Como o BID pode ajudar no desafio ambiental?

Essa é uma das minhas prioridades, o financiamento climático. Hoje já existem umas métricas de que ao menos 30% do financiamento tem que ir para projetos com a temática ESG (sigla em inglês para compromisso ambientais, sociais e de governança). Há várias formas de você ajudar o combate ao aquecimento global. De um lado há as metas dos países em reduções de emissões de gases, onde você tem que reduzir o uso de carbono e isso pode ser feito de forma responsável ao longo do tempo. Quando você financia, você leva em consideração estas questões. Segundo, você também tem que financiar e olhar os países que estão sendo afetados pelos desastres ambientais, como furacões e enchentes, desastres naturais que estão cada vez mais frequentes. O BID tem que ajudar na reconstrução destes lugares e tem ajudar estes países, que precisam se adaptar, para ficarem cada vez mais resilientes a estes desastres.

A combinação de financiar a redução do uso do carbono, de forma responsável em cada país com sua velocidade, e do outro lado ajudar os países a lidar com o aquecimento global. E finalmente, vindo do Brasil, a gente tem que falar da Amazônia. A gente tem que ajudar a manutenção da biodiversidade, financiando projetos que preservam a floresta, trazendo a questão da Amazônia para a agenda.

Como o senhor vê a relação com o futuro governo brasileiro?

A minha relação será de total harmonia. Será um prazer trabalhar com o governo eleito, nós vemos a nossa pauta, as nossas prioridades, muito alinhadas com a agenda do novo governo, então vejo muito natural este trabalho para frente. Hoje, eleito presidente do BID, vou trabalhar com todos os países da América Latina. e vou trabalhar com todos os países que foram eleitos, e o governo do Brasil não será uma exceção. Vamos trabalhar com harmonia, conjuntamente, em uma pauta que tem muitas similaridades.

Não há sentimento ruim, pela tentativa de alguns em boicotar o seu nome?

Não houve nenhuma objeção a meu nome, todo mundo que eu falei no Brasil me deu apoio, então essa percepção internacional foi aceita, e o apoio foi geral da região, de todos os países da América Latina, de Equador à Venezuela, do Panamá à Guatemala, do Haiti a Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai. Foi uma votação expressiva que me dá um mandato muito importante para a frente.

