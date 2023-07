Economia Nota de crédito: o que é, para que serve e o que acontece quando o Brasil perde a classificação

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Uma das principais agências de classificação de risco elevou a nota de crédito do Brasil. (Foto: Reprodução)

Uma das principais agências de classificação de risco – a Fitch – elevou a nota de crédito do Brasil, o que indica uma maior confiança no País e pode atrair mais investimentos. Essa nota funciona como um termômetro que mede a capacidade do país de honrar os compromissos financeiros.

O Brasil agora está a dois passos de atingir o chamado ‘grau de investimento’ dentro da escala. Esse selo de qualidade é o que assegura aos investidores um menor risco de calotes e essa classificação é uma nota dada por instituições especializadas em análise de crédito a um país emissor de dívida.

Basicamente, o que essas agências avaliam é a capacidade de um país honrar os pagamentos de sua dívida – ou seja, se há chance de dar um calote.

Nota de crédito

Essa nota geralmente é representada por letras, números e sinais matemáticos e normalmente vão de D, que é a nota mais baixa a AAA – a nota mais alta e as notas são classificadas, pelos organismos, em dois grupos principais: grau especulativo e grau de investimento e é a partir dessa nota de risco que os investidores podem avaliar melhor se compensa investir capital naquele país, se existe chance de ganhos que compensem o risco de perder o capital investido – e se a economia desse país é estável ou instável.

Outra pergunta que muita gente se faz é para que serve essa nota de crédito? Essa avaliação é o instrumento que vai emitir uma opinião independente a respeito do risco de crédito da dívida desse país analisado.

Alguns fundos de pensão internacionais, de países da Europa ou os Estados Unidos, por exemplo, seguem a regra de que só se pode investir em títulos de países que estão classificados com grau de investimento por agências internacionais e é por isso que essa “nota” permite que o país receba recursos de investidores interessados em aplicar seu dinheiro naquele local.

Perda da classificação

Sem esse grau de investimento, muitos investidores estrangeiros não aplicariam mais dinheiro no brasil ou poderiam ficar desestimulados a deixar o dinheiro aqui. O que também pode acontecer é a saída de recursos aplicados atualmente. Então com uma nota melhor, há chances de mais recursos serem aplicados por aqui é exatamente evitar aquela chamada “fuga” de dólares do país.

Oficialmente, o Brasil possui contrato para classificação de risco de crédito com agências como a Fitch Ratings, a Standard & Poor’s (S&P) e a Moody’s Investor Service. Em 2008, o Brasil conquistou o grau de investimento pelas agências Fitch Ratings e S&P, e em 2009, pela Moody’s. Entretanto, devido à crise em 2015, o país perdeu essa classificação.

