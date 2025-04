Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha lança pesquisa para melhorar experiência dos contribuintes com o programa e seu aplicativo

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











NFG tem mais de 4 milhões de contribuintes cadastrados Foto: Kelin Ströher/Sefaz NFG tem mais de 4 milhões de contribuintes cadastrados. (Foto: Kelin Ströher/Sefaz) Foto: Kelin Ströher/Sefaz

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O NFG (Nota Fiscal Gaúcha) iniciou, nesta segunda-feira (14), uma nova pesquisa com os seus usuários a fim de melhorar a experiência com o programa e também no uso do aplicativo, tornando-o mais acessível, funcional e alinhado às expectativas dos cidadãos.

A pesquisa é realizada por meio de um questionário on-line que pode ser respondido em menos de 10 minutos. As perguntas abordam a usabilidade do aplicativo, funcionalidades preferidas e oportunidades de melhoria. A pesquisa ficará disponível até o dia 3 de maio. É possível acessar o formulário diretamente pelos perfis no Instagram da Secretaria da Fazenda e do Nota Fiscal Gaúcha, por meio do link disponível em ambos.

Além disso, usuários do aplicativo do NFG que atualizarem a plataforma encontrarão um botão de acesso direto à pesquisa no app.

“A participação dos usuários é essencial para a evolução do programa. Queremos que o aplicativo reflita a realidade de quem o utiliza todos os dias, com funcionalidades mais claras, acessíveis e eficientes. Assim como já fizemos com os prêmios do Receita da Sorte, estamos construindo esse novo momento do NFG ouvindo diretamente quem mais importa: o cidadão gaúcho”, afirmou o coordenador do programa estadual, Fernando Rodrigues do Santos.

Além do questionário, o programa também convida os interessados a participar de atividades presenciais, como testes moderados e grupos focais. Nesses encontros, os voluntários poderão experimentar versões em desenvolvimento do app e compartilhar suas impressões em tempo real. Quem desejar participar pode manifestar seu interesse ao final do formulário.

Com mais de 4 milhões de contribuintes cadastrados, o Nota Fiscal Gaúcha é um dos maiores programas de cidadania fiscal do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nota-fiscal-gaucha-lanca-pesquisa-para-melhorar-experiencia-dos-contribuintes-com-o-programa-e-seu-aplicativo/

Nota Fiscal Gaúcha lança pesquisa para melhorar experiência dos contribuintes com o programa e seu aplicativo

2025-04-14