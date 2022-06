Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha tem 118 prêmios para resgate até 3 de julho referente ao sorteio de março

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Pelo regulamento do programa, o prazo é de 90 dias para solicitar o resgate após a homologação do sorteio Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Ainda há 118 cidadãos contemplados no sorteio mensal nº 114 do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), referente ao mês de março (realizado em 30/03), que não solicitaram o resgate dos seus prêmios. Esses consumidores acumulam mais de R$ 63 mil em prêmios em dinheiro que podem ser resgatados até 3 de julho.

Pelo regulamento do programa, o prazo é de 90 dias para solicitar o resgate após a homologação do sorteio. Os cidadãos contemplados são comunicados diretamente no site ou aplicativo do NFG (quando a pessoa acessa sua conta NFG).

Como solicitar o resgate?

É possível solicitar o resgate do prêmio acessando o site do NFG ou por meio do aplicativo NFG, disponível gratuitamente na Google Play e Apple Store.

• No site ou no app efetue o login com seu CPF e senha.

• Em MEUS PRÊMIOS; solicite o resgate.

• Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

O programa

O Nota Fiscal Gaúcha é um programa que incentiva os cidadãos a pedir a nota fiscal e para a participação nos sorteios a solicitar a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo.

Por meio do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais (que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal) por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha. Atualmente o NFG conta com 2,4 milhões de inscritos, mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,6 mil entidades indicadas.

Além da premiação mensal, há outras modalidades de sorteio na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro. Uma delas é o Receita da Sorte que distribui prêmios de R$ 500 diariamente.

É um prêmio com resultado instantâneo que possibilita que o consumidor solicite a nota fiscal com CPF na hora da compra e faça a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) por meio do aplicativo do NFG e fica sabendo na hora se foi contemplado ou não. A mesma nota com CPF tem validade para o sorteio mensal.

O NFG também lançou uma nova premiação que é o Receita Certa. A iniciativa prevê a distribuição trimestral de prêmios em dinheiro a todos os cidadãos atuantes no Nota Fiscal Gaúcha – independentemente de sorteio – desde que se verifique um incremento real de arrecadação de ICMS junto ao comércio varejista.

É como se o participante do NFG, ao incluir o CPF em suas compras, adquirisse ações que darão direito a participação em eventuais resultados positivos da organização. Outra vantagem de participar do programa NFG são os descontos no IPVA.

Os motoristas podem garantir o desconto máximo, que pode chegar a 5%, no imposto juntando 150 documentos fiscais ou mais em seu CPF. Para garantir os descontos no IPVA 2023, os consumidores devem acumular o mínimo de notas até o fim do mês de outubro. Para se cadastrar, basta acessar o site do NFG ou diretamente no aplicativo no tablet ou smartphone.

